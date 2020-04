Stakingsaanzegging federale politie tijdelijk opgeschort kv

03 april 2020

21u43

Bron: Belga 0 De stakingsaanzegging bij de federale politie is opgeschort tot dinsdag. Dat melden de vakbonden vandaag na afloop van het sociaal overleg. VSOA, NSPA en ACV hadden een aanzegging ingediend omdat de agenten vinden dat ze onvoldoende materiaal krijgen om zich te beschermen tegen het coronavirus. De agenten krijgen wel de gevraagde erkenning als prioritaire groep, maar de bonden gaan niet akkoord met de risico-analyse.

De bonden willen met de aanzegging een stok achter de deur houden voor het overleg met de overheid, zo raakte woensdag bekend. Dat overleg vond vanmiddag plaats binnen het zogenaamde Hoog Overlegcomité. De vergadering liep zonder resultaat af, laat secretaris van de christelijke vakbond ACV Joery Dehaes weten. De vakbonden zijn het maar deels akkoord met de voorstellen.

Zo vroegen de bonden erkenning als prioritaire groep om meer beschermingsmateriaal zoals mondmaskers ter beschikking te krijgen. Die eis werd ingewilligd. De bonden vroegen ook een overzicht van de stocks en bestellingen, en zekerheid over die bestellingen. Meer duidelijkheid komt er hierover dinsdag.

Risicoanalyse

De schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen is een ernstig probleem, signaleren de drie bonden in een mededeling van het vakbondsfront. Twistappel is de risicoanalyse, de richtlijnen die bepalen wanneer een agent een FFP2-masker moet dragen. "Hierover is geen consensus gevonden met de overheid. We gaan niet akkoord met de risicoanalyse."

De politie stelt volgens het ACV dat social distancing met anderhalve meter voldoende is voor het contact met de bevolking. Dehaes wijst erop dat ook mensen die vermoedelijk besmet zijn hieronder vallen. Besmette mensen vallen onder de tweede categorie, en dan is een FFP2-masker nodig.

De analyse houdt volgens de vakbondsman geen rekening met studies die aantonen dat mensen het virus kunnen overdragen, nog voor ze ziek zijn. "En je moet social distance van 1,5 meter houden, maar dat is per definitie uitgesloten bijvoorbeeld bij een interventie voor geweld, fouilleren ... "

Systematische uitrusting met maskers

De drie bonden blijven zich in hun mededeling de vraag stellen wie de persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, wanneer en hoe. "De overheid weigert om personeelsleden systematisch met FPP2-maskers uit te rusten, maar zal dat wel doen met FPP1-maskers", klinkt het nog.

De vakbonden hebben daarom de aanzegging opgeschort tot dinsdag, wanneer een levering zou moeten arriveren. De politietop kan tot dan de risicoanalyse herbekijken, zodat meer agenten recht hebben op bescherming, klinkt het.

Volgens Dehaes kan de politie ook alternatieve preventieve maatregelen bekijken, bijvoorbeeld brillen, plexiglas of het afbouwen van bepaalde taken.

De bonden hadden een stakingsaanzegging ingediend voor de periode 12-19 april.