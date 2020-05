Stakingsaanzegging bij Securitas opgeschort IB

06 mei 2020

01u14

Bron: Belga 0 De stakingsdreiging bij Securitas lijkt voorlopig afgewend. De stakingsaanzegging van de vakbonden bij het beveiligingsbedrijf is voorlopig opgeschort, zo heeft Nic Görtz van ACV Voeding en Diensten dinsdagavond meegedeeld.

Vorige week raakte bekend dat het gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging had ingediend uit protest tegen de verwijdering van een vakbondsafgevaardigde van zijn werkpost bij de Europese instellingen. De afgevaardigde zou misstanden op de bewakingspost hebben aangeklaagd.

Volgens Görtz heeft Securitas de klant gevraagd om de afgevaardigde opnieuw op zijn post te reïntegreren. "We wachten nu op antwoord van de klant. Inmiddels hebben wij de stakingsaanzegging opgeschort. Afhankelijk van het antwoord van de klant zullen we zien hoe we reageren", aldus de ACV'er.

Individuele acties gedekt

Securitas telt zo'n 7.000 bewakingsagenten en is daarmee de grootste speler in ons land. De aanzegging zou niet meteen tot doel hebben gehad om vanaf 6 mei alles plat te leggen, maar individuele acties, bijvoorbeeld uit protest tegen onveilige werkomstandigheden, zouden dan wel gedekt zijn.

"Het zijn, en het zullen moeilijke tijden worden op sociaal vlak. Maar over de veiligheid van de mensen mag niet onderhandeld worden", besluit Görtz.