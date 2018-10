Stakingsaanzegging bij Delhaize kv

09 oktober 2018

18u29

Bron: Belga 10 De christelijke bediendebond CNE heeft een stakingsaanzegging ingediend bij supermarktketen Delhaize. De vakbond heeft dat bevestigd aan De Morgen.

Aanleiding van de aanzegging is ontevredenheid bij het personeel over een nieuwe werkorganisatie. Zo wil de directie in zes winkels een nieuwe methode van werken invoeren, waarbij veel flexibiliteit is vereist. Dat leidt tot ongerustheid, klinkt het bij de vakbond. "We hebben een reeks vragen gesteld, maar voorlopig geen antwoord daarop gekregen. Het personeel eist evenwel uitleg", aldus CNE-secretaris Delphine Latawiec.



Nog volgens de vakbondssecretaris is morgen een verzoeningsvergadering gepland, om 15 uur.



Een woordvoerder van Delhaize bevestigt het verzoeningsoverleg binnen het paritair comité voor de sector. "Bedoeling is discussiepunten te bespreken die leven bij het personeel", aldus de woordvoerder.

