Stakingsaanzegging bij De Lijn in Vlaams-Brabant door onderbezetting controleurs

28 juni 2019

21u41

Bron: Belga 2 Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij De Lijn in Vlaams-Brabant heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 12 juli. Aanleiding is de blijvende onderbezetting van controleurs. Dat melden de bonden vandaag.

De stakingsaanzegging bij de Lijncontrole en de dispatching Vlaams-Brabant zones oost en west kwam er na overleg tussen de drie vakbonden ACOD-TBM, ACV-OD en ACLVB. In een brief aan Johan Van Looy, directeur bij De Lijn Vlaams-Brabant met hoofdzetel in Leuven, hekelen ze het feit dat vandaag slechts één controleur aanwezig was voor de regio's Brussel, Dilbeek en Grimbergen. Dagelijks zijn daar meer dan 350 voertuigen van De Lijn onderweg.

"De voorbije weken en maanden was dat ook vaak het geval. Op sommige dagen was er zelfs helemaal geen aanwezigheid", zegt Marcel Conters, gewestelijk secretaris ACOD-TBM Vlaams-Brabant. "Die controleur moet dan alleen op pad gaan, zorg dragen voor zijn moeilijke taak bij probleemsituaties en instaan voor de veiligheid van chauffeurs, reizigers en zichzelf.”



Al sinds vorig jaar kaarten de bonden de problemen en tekortkomingen aan, tot bij CEO Roger Kesteloot. "De werkgever is verplicht de veiligheid van zijn personeel te waarborgen. Ondanks veelvuldige meldingen is er niets veranderd en worden de problemen elke dag alleen maar prangender", stellen de bonden. "Vanaf 12 juli organiseren wij vakbondsacties voor alle afdelingen en personeelscategorieën."