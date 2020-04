Staking uitgebroken in verschillende supermarkten van Delhaize HR

01 april 2020

11u05 316 Binnenland In enkele supermarkten van Delhaize is een staking uitgebroken. Drie Delhaizes in Brussel en een winkel in Namen houden de deuren dicht. Vak bonden en directie van Delhaize onderhandelen over een compensatie voor het personeel dat de voorbije dagen en weken door de coronacrisis extra inspanningen diende te leveren. Dat overleg loopt evenwel mank. De vrees bestaat dat de staking kan uitbreiden naar supermarkten over heel het land.

In Brussel wordt onder meer gestaakt in winkels Delhaize Flagey, Westland en Veeweyde (Anderlecht). Bij verschillende supermarktketens waren de voorbije dagen onderhandelingen met de vakbonden. Die hadden vorige week aan de alarmbel getrokken: het personeel was door de drukte en de werkomstandigheden tijdens de coronacrisis “moreel en fysiek uitgeput”.

“Bij Colruyt is er een akkoord, bij Aldi een protocolakkoord dat nu wordt voorgelegd aan de achterban”, meldde Kristel Van Damme van ACV Puls daar gisteren over. “Bij Carrefour worden de laatste punten en komma’s van de teksten gezet en ook bij Delhaize zal het niet lang meer duren”, verwachtte Van Damme.



Maar nadat de onderhandelingen vastliepen, braken vanmorgen stakingen uit, zo melden Franstalige media.



De gesloten akkoorden liggen allemaal in dezelfde lijn, zegt Van Damme. “Er wordt voorzien in extra recupdagen, om te bekomen van de hele hetze, in combinatie met een financiële tegemoetkoming, meestal via aankoopbonnen of maaltijdcheques.”

Makro en Albert Heijn

Bij Makro sond dinsdag nog een onderhoud gepland tussen directie en bonden. “Het loopt dus stilaan in de grotere ketens, enkel Albert Heijn wil zich niet engageren”, aldus Van Damme. “Maar hopelijk nemen ze het voorbeeld van de anderen.”

Zaterdag nog mislukten de onderhandelingen tussen bonden en detailhandelsfederatie Comeos. Toen werd aangekondigd dat er maandag onderhandelingen op bedrijfsniveau opgestart zouden worden. Een dag later was er in de meeste ketens dus een akkoord gevonden. “Bij Comeos hadden we die compensatie van vijf dagen al gekregen, maar we vroegen toen ook nog een financiële tegemoetkoming”, zegt Van Damme. “Dat wilden zij niet geven op sectorniveau. Ze blokkeerden ook de mogelijkheid om, als we dus wel tot een akkoord op sectorniveau waren gekomen, dat nog op bedrijfsniveau te onderhandelen. Op bedrijfsniveau zien we nu dus wel die tegemoetkoming.”