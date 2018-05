Staking uitgebroken bij vier hypermarkten van Carrefour, ook sociale onrust bij Mestdagh HR ADN

09 mei 2018

10u17

Bron: Belga 6 In vier hypermarkten van Carrefour zijn vanmorgen spontane stakingen uitgebroken. De werkonderbrekingen zijn een gevolg van de herstructurering die begin dit jaar was aangekondigd.

"Er zijn vier hypermarkten die de deuren gesloten houden. Het gaat om de winkels in Sint-Kruis Brugge (West-Vlaanderen), Haine-Saint-Pierre (Henegouwen), Belle-Île Angleur (Luik) en Evere (Brussel)", zo zegt Baptiste van Outryve, de woordvoerder van Carrefour. Volgens Myriam Delmée van de socialistische bediendebond SETCa is het personeel ontevreden over de manier waarop het sociaal overleg verloopt, sinds Carrefour in januari een grote herstructurering aankondigde. Delmée zegt dat er geen vooruitgang wordt geboekt bij de onderhandelingen.

Lonen bevroren

De hypermarkt in Sint-Kruis Brugge zou bij de herstructurering omgevormd worden tot een kleinere "Carrefour Market" en er zouden ook jobs sneuvelen. Gisteren waren er onderhandelingen. De directie liet toen weten dat het personeel onder een ander paritair comité zou vallen en dat de lonen zouden bevroren worden. "We hebben deze ochtend het personeel ingelicht en die heeft meteen het werk neergelegd. Zonder snel antwoord van de directie is het alvast de intentie om ook vrijdag en zaterdag de deuren dicht te houden", aldus Johan Lippens, secretaris bij LBC-NVK.

"We boeken vooruitgang"

Bij het bedrijf zelf klinkt een ander geluid. Van Outryve zegt "verrast" te zijn over de spontane actie. "We begrijpen de emoties van het personeel, maar we snappen niet waarom deze actie er nu komt", zo klinkt het. "We zijn nog volop aan het onderhandelen en we boeken vooruitgang. We hebben de voorbije weken ook al heel wat toegevingen gedaan", aldus nog van Outryve.

Ook twintigtal Carrefour Market-winkels gesloten

Ook het personeel van een twintigtal Carrefour Market-winkels van de Groupe Mestdagh is vandaag niet aan de slag gegaan. Zij protesteren tegen de maandag aangekondigde herstructurering bij Mestdagh, de grootste franchisenemer van Carrefour in Franstalig België. De directie wil 450 banen (of zowat één baan op de vijf, red.) schrappen, zonder evenwel winkels te sluiten. Ze wil ook meer polyvalentie en zondagsopeningen invoeren. De sociale onrust bij Mestdagh staat los van die bij Carrefour zelf.

Mestdagh baat volgens de website in totaal 83 Carrefour Market-supermarkten uit, waarvan 52 in eigen beheer. De groep is quasi enkel in Brussel en in het zuiden van het land actief. Er zijn ook twee winkels in Tienen en Aarschot. Gisteren werd uiteindelijk het werk neergelegd in een veertigtal van de 52 Belgische winkels in eigen beheer. Volgens de bonden zijn vandaag nog bijkomende acties mogelijk omdat in verschillende winkels personeelsvergaderingen volgen. Net als gisteren staan er ook stakersposten voor de zetel en het distributiecentrum in Gosselies (Charleroi) waardoor die geblokkeerd zijn.