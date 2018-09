Staking Ryanair zorgt voor verwarring bij passagiers IB TT

28 september 2018

14u05

Bron: Belga 6 De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair krijgt vandaag te maken met een staking van piloten en/of cabinepersoneel in zes landen, waaronder ons land. De staking werd door de vakbonden aangekondigd als "de grootste ooit" bij de budgetvlieger. Bij sommige reizigers is er onduidelijkheid over hun vlucht.

De "grootste staking ooit" bij luchtvaartmaatschappij Ryanair zorgt hier en daar voor onduidelijkheid op Brussels Airport. In ons land heeft negentig procent van het personeel het werk neergelegd, met 22 geschrapte vluchten in Zaventem als gevolg. Op de luchthaven van Charleroi is er sprake van een twaalftal geannuleerde heen- en evenveel geschrapte terugvluchten.

Passagiers waarvan de vlucht wél doorgaat, zijn verward. Ook in vijf andere landen wordt er gestaakt.



Stakingsbrekers in Nederland



In Nederland sleept pilotenvakbond VNV Ryanair voor de rechter vanwege de inzet van stakingsbrekers. Ondanks de staking zijn twee vluchten van Ryanair vanaf Eindhoven Airport toch vertrokken, terwijl de rechter de inzet van stakingsbrekers verboden heeft. VNV vermoedt dat Ryanair onder andere Belgische piloten inzet om zoveel mogelijk vluchten te laten doorgaan. Als het aan de pilotenvakbond ligt, komt de rechtszaak tegen Ryanair volgende week al voor

De rechtbank in Haarlem bepaalde eerder dat Ryanair stakingen niet mag breken als acties ten minste 72 uur van tevoren zijn aangekondigd. Met het oog op nog meer stakingen wil VNV Ryanair met een spoedprocedure aan die uitspraak houden. "Ryanair heeft wederom aangetoond dat het een onbetrouwbare partij is die uitspraken van de rechter naast zich neerlegt. We staken liever niet maar strijden voor betere arbeidsvoorwaarden", aldus een VNV-woordvoerder.

Erkenning volgens nationaal arbeidsrecht

Volgens het vluchtschema zijn tot dusver achttien vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd. Een vliegtuig naar Londen bleef op het allerlaatste moment aan de grond waardoor tientallen reizigers gedupeerd werden.

Net als bij vorige stakingen eisen de vakbonden dat ze erkend worden en dat Ryanair lokale contracten zou afsluiten en het nationale arbeidsrecht zou respecteren. In enkele landen werd er intussen vooruitgang geboekt, met cao's of beloftes van Ryanair, maar die stappen vooruit bleken onvoldoende om de staking af te wenden.

"Crazy unions"

Ook in België zegt Ryanair bereid te zijn de lokale regels te respecteren. "Vanaf 2019, of zodra er een akkoord is met de vakbonden", zei topman Michael O'Leary gisteren nog tijdens een persconferentie in Diegem. Hij riep de "crazy unions" (gekke vakbonden, red.) op om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven in plaats van te staken. Volgens O'Leary zijn de bonden ongeorganiseerd en niet geïnteresseerd in een akkoord. "De piloten en het cabinepersoneel steunen de staking niet", hekelde de Ryanair-topman.

Uitlatingen die geen indruk maakten op de vakbonden. "Wij vertrouwen Michael O'Leary niet. We willen eerst de beloftes op papier zien, alvorens we kunnen praten", reageerde Hans Elsen van de christelijke bediendebond LBC-NVK. Volgens de Belgische pilotenvereniging BeCA wil Ryanair alleen maar tijd winnen en heeft het nog geen enkele belofte ingelost.

Ryanair zegt dat het door de staking vrijdag 250 van de circa 2.400 vluchten heeft moeten schrappen. Bij een vorige staking in verschillende landen, op 10 augustus, werden bijna 400 vluchten geannuleerd.

De staking is een initiatief van vakbonden voor het cabinepersoneel in België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal. Pilotenbonden uit België, Nederland en Duitsland sloten zich bij de actie aan, en ook het cabinepersoneel in Duitsland werd gisteren nog opgeroepen om het werk neer te leggen.