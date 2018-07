Staking Ryanair: 80 procent van Belgisch personeel op Brussels Airport legt werk neer IB

25 juli 2018

06u39

Bron: Belga 2 De staking bij Ryanair vandaag en morgen zal al zeker zowat 23.500 passagiers van en naar België treffen: 16.500 op Charleroi en meer dan 7.000 op Brussels Airport. Dat blijkt uit een rondvraag bij de betrokken luchthavens. Ongeveer 80 procent van het Belgische personeel op Brussels Airport legt het werk neer.

Op Charleroi worden per stakingsdag 48 vluchten (heen en terug) geschrapt. Voor Brussels Airport gaat het om 22 vluchten vandaag en 18 morgen. Bovendien is niet uitgesloten dat er op de stakingsdagen zelf nog vluchten moeten worden afgelast wegens onvoldoende werkwilligen.

Vakbonden uit vier Europese landen, waaronder België, kondigden twee weken geleden een gecoördineerde staking aan. Op 25 en 26 juli zal het cabinepersoneel van Ryanair het werk neerleggen in België, Portugal en Spanje. Italië doet ook mee op 25 juli. De personeelsleden willen betere arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbond.

80 procent staakt

Op Brussels Airport heeft 80 procent van het Belgische personeel het werk neergelegd. Dat zegt Hans Elsen, secretaris van de christelijke vakbond LBC-NVK, woensdagochtend. "Tachtig procent van het personeel heeft aangegeven vandaag en morgen het werk neer te leggen", aldus Elsen. Vier werknemers wilden wel werken, en zij zijn woensdagochtend met een vlucht naar Lissabon vertrokken.

Andere vluchten die gepland zijn, zouden ook doorgaan. "De vlucht van en naar Berlijn heeft een Duitse cabin crew aan boord, en in Duitsland wordt niet gestaakt. Voor de vlucht naar Palma wordt het afwachten of er voldoende Belgisch personeel is", zegt Elsen.

Poolse werknemers

LBC heeft vernomen dat een 25-tal Poolse werknemers naar Brussel werd gehaald om de gaten op te vullen. "Daar zijn wij het uiteraard niet mee eens. Dat zijn negentiende-eeuwse toestanden, toen Britse dokwerkers werden ingezet tijdens een staking in Antwerpen", zegt Elsen. "Dit is niet conform aan de Belgische en internationale afspraken, en we hebben een klacht ingediend bij de sociale inspectie." De Poolse werknemers werken voor een onderaannemer van Ryanair, zegt Elsen nog. Strikt juridisch genomen werken ze dus niet voor hetzelfde bedrijf.

"We stellen vast dat zonder actieve vakbondswerking de collectieve en sociale bescherming bijna onmiddellijk verdwijnen", aldus Elsen nog. "Dat toont aan dat vakbonden nog steeds even relevant zijn als in de negentiende eeuw."

Ongeziene actie

De actie is ongezien voor de Ierse lowcostmaatschappij, die karig is met commentaar. Ryanair is wel verplicht om de gestrande passagiers een alternatieve vlucht aan te bieden of hun ticket terug te betalen. "Al onze 50.000 klanten in Spanje, Portugal en België van wie de vluchten van woensdag 25 juli en donderdag 26 juli vorige woensdag geannuleerd werden, hebben een alternatieve vlucht gekregen of hebben vorig weekend een volledige terugbetaling aangevraagd. We verwachten geen bijkomende annulateringen morgen (vandaag, red.)", zegt Ryanair op Twitter.

Recht op extra compensatie

Omdat de annulering minder dan twee weken voor vertrek werd aangekondigd, hebben de passagiers ook nog recht op een extra compensatie die - afhankelijk van de afstand - tussen de 250 en 600 euro bedraagt. Maar Ryanair lijkt weinig zin te hebben om dat te betalen. Volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop spreekt de luchtvaartmaatschappij in haar communicatie naar de passagiers over "overmacht", terwijl uit rechtspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat dat bij een staking binnen het bedrijf niet ingeroepen kan worden.

In verband met de rechten van consumenten, heeft bevoegd minister van Economie Kris Peeters (CD&V) alvast aan de Economische Inspectie gevraagd om de zaak op te volgen, bevestigt zijn kabinet.

"Schrijnende, mensonwaardige werkomstandigheden"

Volgens de vakbond LBC, die betrokken was bij de oproep tot staking, is de stakingsbereidheid van het personeel erg groot. "De mensen zijn de schrijnende, mensonwaardige werkomstandigheden van de Ierse luchtvaartmaatschappij meer dan beu, na tal van pogingen om met de directie in overleg te gaan", klinkt het in een persbericht.

De socialistische bediendebond BBTK vindt de erkenning van een syndicale afvaardiging binnen het bedrijf, waarin alle Belgische vakbonden vertegenwoordigd zouden zijn, een dringende noodzaak. De staking van woensdag en donderdag had volgens BBTK vermeden kunnen worden, "als de directie had gereageerd op de talrijke oproepen van de werknemers".