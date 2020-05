Staking op til in onderwijs? Vakbond in spoedzitting bijeen: “Bezorgd om veiligheid op school” HR

28 mei 2020

12u55

Bron: Belga 8 Binnenland Het nationaal bestuur van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) komt deze namiddag samen voor een spoedzitting naar aanleiding van de aangekondigde verdere versoepelingen in het onderwijs. “Niemand begrijpt nog wat er gebeurt”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. Hij maakt zich zorgen om de veiligheid op school. Op de vraag of dat tot een staking zal leiden, wil hij nog niet ingaan. Ook de liberale en socialistische vakbonden zijn bezorgd.

“De beslissingen veranderen met de dag”, zegt Van Kerkhoven. Hij zegt zich grote zorgen te maken om de veiligheid op de scholen. “Het lijkt erop dat die opzijgezet wordt.” Van Kerkhoven verwijst onder meer naar de beslissing dat leerlingen in het secundair onderwijs niet langer verplicht zullen zijn om een mondmasker te dragen. Dat zal wel aanbevolen worden.

De onderwijsvakbond wijst er ook op dat de nieuwe versoepelingen aangekondigd worden, hoewel de gevolgen van de eerste heropstart op de coronacijfers nog niet eens gekend zijn. “Men baseert zich dus op andere zaken”, klinkt het.

Uitzonderlijk

Een spoedzitting van het bestuur is heel uitzonderlijk, zegt Van Kerkhoven nog. Op de vraag of dat ook zal leiden tot uitzonderlijke beslissingen (bijvoorbeeld een oproep tot staking? ), wil hij nog niet ingaan.

De liberale vakbond VSOA liet zich eerder op de dag negatief uit, vooral over het opheffen van de afstandsmaatregel (van minimaal vier vierkante meter per leerling in het lager onderwijs). “De praktische haalbaarheid primeert boven de veiligheid”, klonk het daar.

De socialistische vakbond ACOD Onderwijs is ook niet te spreken over die beslissing. Volgens de vakbond zijn er geen redenen om die eerder afgesproken maatregel los te laten. “COVID-19 stopt blijkbaar aan de poort van het basisonderwijs”, luidt het.

Veiligheidsmaatregelen zomaar in de vuilbak”

Op vrijdag 22 mei zaten de onderwijsverstrekkers en de vakbonden samen met de minister van onderwijs en met Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES. De onderwijspartners zijn toen overeen gekomen om vier vierkante meter per leerling en acht vierkante meter per leerkracht te garanderen in de klas. Ook de vraag of de basisscholen op 8 juni volledig konden opengaan werd toen negatief beantwoord.

“Vier dagen na deze marathonzitting gaan die veiligheidsmaatregelen zomaar in de vuilbak. Met wat voor een argumentatie? Men verwijst naar buitenlandse resultaten, maar die waren er op 22 mei ook al. Men verwijst naar het feit dat kinderen de motor niet zijn van dit virus en dat de meeste kinderen jonge ouders hebben, maar dit wist men toen ook al”, klinkt het. “De haalbaarheid heeft het gehaald van de veiligheid van leerlingen en personeel en dat kunnen de meeste mensen met gezond verstand niet begrijpen.”

“Vertrouwen kwijt”

Van de achterban vangt ACOD signalen op dat leerkrachten blij zijn dat ze terug fysiek mogen lesgeven, maar dat ze ook vrezen voor hun veiligheid en die van hun omgeving. Volgens de vakbond zijn de leerkrachten hun vertrouwen kwijt. “Wij hebben altijd gezegd dat wij de adviezen van de GEES zouden respecteren, maar als men de veiligheid van het personeel op het spel zet zonder dat er nieuwe informatie is, dan kunnen wij daar geen begrip voor tonen.”

In het Overlegcomité werd dinsdag beslist dat het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs vanaf 2 juni verder kunnen opengaan. Voor het lager onderwijs is dat pas op 8 juni, met de mogelijkheid van een test op 5 juni.

