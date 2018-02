Staking MIVB: metrolijn 1 opgestart, 21 buslijnen rijden uit

Redactie

19 februari 2018

06u30

Bron: Belga 5 Door een staking van de socialistische en liberale vakbonden ACOD en ACLVB bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is vanochtend vroeg geen enkele metro uitgereden. Metrolijn 1 is sinds 8 uur opgestart tussen Weststation en Stokkel, en dat in beide richtingen. Dat meldt een woordvoerder van de MIVB.

Bij het begin van de 24 urenstaking maandag van ACOD en ACLVB was er onvoldoende personeel om de metro op te starten.

Bij de bussen is er inmiddels dienstverlening op 21 van de 50 lijnen. De lijnen 15, 21, 29, 34, 36, 38, 43, 45, 46, 48, 50, 53, 59, 63, 64, 66, 71, 78, 87, 88, 89 en 95 rijden.

Bij de trams is de situatie om 8 uur onveranderd: met trams op 13 van de 16 lijnen. Zo rijden er trams op de lijnen 3, 4, 7, 19, 25, 39, 51, 55, 81, 82, 92, 93 en 94. De frequentie ligt lager dan normaal.

Woordvoerster Ann van Hamme wijst er nog op dat deze situatie nog kan veranderen.

Bij de trams zijn dertien van de zestien tramlijnen uitgereden. De tramlijnen 44, 62 en 97 rijden niet. Er is wel een lagere frequentie. Reizigers moeten rekening houden met de frequentie van tijdens een schoolvakantie, aldus de woordvoerster.

ACOD en ACLVB leggen voor 24 uren het werk neer wegens een "negatief sociaal klimaat" en "verspilling van belastinggeld". De christelijke vakbond staakt niet mee. Deze voormiddag is een nieuwe verzoeningsvergadering gepland tussen de directie en de vakbonden.

Reizigers worden gevraagd zich te informeren via de website (mivb.be), twitter of het contactcentrum 070/23.200.

Touring: Verkeersassen verzadigd

De staking had maandagochtend ook een impact op het autoverkeer in de hoofdstad. Sinds 7.30 uur was het verkeer zeer druk. "De grote (Brusselse) verkeersassen zijn erg bevraagd en het verkeer - al zeer moeilijk op een ochtend - was op sommige momenten desastreus", viel te horen bij Touring Mobilis.

Om 9.30 uur is de toestand verbeterd, maar er wordt nog steeds drie kwartier files geteld in de Wetstraat, vanaf onder meer de Tervurenlaan.

Touring Mobilis telde meer dan een uur file op de grote verkeersassen in Brussel, zoals de Keizer Karellaan of op de E40 in de richting van Sint-Stevens-Woluwe. "Het is eerder uitzonderlijk", aldus Touring, onder meer omdat de kleine straten, die normaal minder gebruikt worden, eveneens geblokkeerd zijn.

Bonden noemen stakingsacties een "succes"

De socialistische en liberale vakbonden, die een 24 urenstaking organiseren bij de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB, noemen deze actie een succes. Volgens de organiserende vakbonden is er geen sprake van stakingsposten, maar van filterblokkades. Wie wil werken, wordt niet tegengehouden, aldus Stephan De Muelenaere, permanent secretaris ACLVB. "De enige chauffeurs die werken, zijn aangesloten bij het ACV", aldus Morad Essaouiki, verantwoordelijke bij de Franstalige ACOD.

"De staking is een groot succes", aldus De Muelenaere. "Het is jammer voor de reizigers, maar soms moet je hard slaan om gehoord te worden."

Het openbaar vervoer in Brussel is door de staking zwaar verstoord. Enkel op metrolijn 1 rijden metro's. Bij de bussen is er dienstverlening op 21 van de 50 lijnen, bij de trams op dertien van de zestien lijnen. De frequentie ligt lager dan normaal.

Om 9.30 uur is een vergadering begonnen tussen de directie en de drie vakbonden.