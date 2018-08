Staking Ivago voorbij: afval wordt vandaag nog opgeruimd, "maar de problemen zijn niet van de baan" Sabine Van Damme

09 augustus 2018



Bron: Eigen berichtgeving 53 De staking bij de Gentse afvalintercommunale Ivago is voorbij. Zo meteen zullen de ploegen dus opnieuw uitrijden, voor het eerst deze week. Het zal wel enkele dagen duren voor alle afval in de straten zal verdwenen zijn. In principe wordt vandaag nog een deel van de voorziene donderdag-ronde afgewerkt, maar zal ook het toeristisch centrum, en dan vooral de zone met horecazaken worden opgeruimd.

De druk op de vakbonden was enorm opgedreven. Het opvorderingsbevel van waarnemend burgemeester Martine De Regge (sp.a) lag klaar, maar was nog niet betekend. Als de staking was doorgezet, dan zouden er ploegen zijn opgevorderd om de stad in het kader van de volksgezondheid op te ruimen.

"De staking is voorlopig opgeschort, maar de problemen zijn niet opgelost", zegt Peter Wieme en Anne-Marie Nollet van de Christelijke en de Liberale vakbond ontgoocheld. Zij insinueren dat er politieke belangen hebben gespeeld, en dat de socialistische vakbond onder druk van de Gentse politiek overstag is gegaan. Een smeerboel in het centrum op 2 maanden voor de verkiezingen is immers geen reclame voor het stadsbestuur.

"We hebben de garanties dat er op korte termijn opnieuw wordt samengezeten, onder meer om een ander personeelsbeleid te bespreken. Anders staan we hier over 6 maanden terug, want de problemen rond respect slepen hier al jaren aan." Zes maanden zal het vermoedelijk niet duren tot de volgende staking. In september zijn er bij Ivago cao-onderhandelingen, en meestal zorgen die ook voor een verhitte sfeer.