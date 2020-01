Staking in opslagplaats Carrefour na zevende arbeidsongeval in twee weken HR

27 januari 2020

15u58

Bron: Belga 0 Binnenland Bij Logistics Nivelles, het depot van Carrefour België in Nijvel, is vanmiddag bij een deel van het personeel een spontane staking uitgebroken na het zevende arbeidsongeval in twee weken tijd. Dat werd vernomen bij de christelijke vakbond CNE.

Carrefour besteedt het beheer van zijn opslagplaats in Nijvel en van zijn 500 loontrekkenden uit aan het bedrijf Kuehne + Nagel. En ook voor het transport naar de winkels doet de supermarktketen beroep op onderaannemers, zoals transportbedrijf Jost.

Volgens Didier Lebbe van CNE vond vandaag het zevende arbeidsongeval in amper twee weken plaats bij Logistics Nivelles. Een vrachtwagenchauffeur van Jost had het nagelaten om de wielen van zijn voertuig te blokkeren tijdens het inladen, waardoor de vrachtwagen in beweging kwam en een arbeider verwondde. Het personeel van de afdeling droge voeding besloot daarop om het werk neer te leggen. Het personeel van de versafdeling deed dat (nog) niet.

Veiligheid

“Er worden niet voldoende investeringen gedaan in het depot om de veiligheid van de werknemers te garanderen”, aldus Lebbe. “Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid en de onderaannemers, met wie het contract elke twee of drie jaar wordt vernieuwd, weigeren om te investeren in de verdere toekomst en spelen elkaar de zwarte piet toe. Carrefour oefent op zijn beurt druk uit op zijn leveranciers om de prijzen te doen zakken.”

Carrefour België was niet meteen beschikbaar voor een reactie.