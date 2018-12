Staking in meer dan 260 metaal- en textielbedrijven ttr

14 december 2018

07u27

Bron: belga 0 In meer dan 260 metaal- en textielbedrijven wordt vandaag gestaakt in het kader van de nationale actiedag georganiseerd door de vakbonden. In vele andere honderden bedrijven wordt op een andere manier actiegevoerd. Dat zegt William Van Erdeghem, voorzitter van ACV Metea.

Er is onvrede bij de werknemers over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht. Dat laatste is vooral de laatste weken gegroeid, onder invloed van de acties van de ‘gele hesjes’.

Er wordt vooral actiegevoerd in de industriële sectoren, zoals de voeding-, metaal- en textielbedrijven. "In meer dan 260 metaal- en textielbedrijven wordt gestaakt", aldus Van Erdeghem. "En in vele andere honderden bedrijven wordt op een andere manier actiegevoerd. Door petities, ondernemingsraden, contacten met de werkgevers, manifestaties enzovoort.”

