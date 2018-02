Staking in gevangenissen (voorlopig) voorbij FT

03 februari 2018

08u07

Bron: Belga 0

In de gevangenissen zijn de cipiers deze ochtend om 6 uur weer allemaal aan het werk gegaan na een staking van 32 uur. Dat zegt de woordvoerster van het Gevangeniswezen, Kathleen Van De Vijver. De vakbonden voerden actie tegen het personeelstekort. Afgelopen nacht al hadden heel wat cipiers het werk hernomen. In Vlaanderen had de actie meer succes dan in Wallonië. Uit cijfers bleek dat bij ons 75,89 procent van de cipiers aan het werk bleef, ten zuiden van de taalgrens ging het om 83,91 procent. Op 9 februari start normaal een nieuwe staking. Op 12 februari volgt dan een evaluatie. Als minister van Justitie Koen Geens niet over de brug komt, volgt vanaf 19 februari een 48-urenstaking in alle gevangenissen in het land.