Staking in gevangenissen van start kv

11 december 2019

22u45

Bron: Belga 0 In de Belgische gevangenissen is vandaag om 22 uur een 24 urenstaking gestart. Ze is een initiatief van de christelijke en de socialistische vakbond, die protesteren tegen een hele reeks aanhoudende problemen in de gevangenissen. Er is morgen een onderhoud gepland op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De twee grootste vakbonden in de sector, ACV en ACOD, zijn misnoegd dat de regering-Michel "voortdurend heeft gesnoeid in de werkings- en personeelsbudgetten van het gevangeniswezen". Ze wijzen op verschillende aanhoudende problematieken, zoals het personeelstekort, de overbevolking, gebrekkige infrastructuur en de minimale dienstverlening die Geens wil invoeren in de gevangenissen. Ze willen ook alvast een "duidelijk signaal" geven aan de volgende federale regering.

De socialistische vakbond zal op vier plaatsen stakingsposten oprichten. De christelijke vakbond blaast donderdag om 12.30 uur verzamelen aan het kabinet van Justitie in Brussel, waar er ook een onderhoud is gepland.



In de Vlaamse gevangenissen loopt de staking morgen om 22 uur af, aan Franstalige kant kan ze tot vrijdagochtend om 6 uur duren.