Staking in gevangenis Itter: twee gevangenen verwonden tien cipiers mvdb

14 november 2019

11u30

Bron: Belga 8 In de gevangenis van Itter (Ittre) in Waals-Brabant is een staking uitgebroken, meldt vakbond SLFP. Aanleiding is een zwaar geval van agressie waarbij twee gedetineerden woensdagnamiddag tien cipiers hebben verwond. De staking zou 24 uur duren.

Begin deze week werd er in de gevangenis al gestaakt, na een eerder geval van agressie. Dinsdagnamiddag was het werk hervat, maar woensdagnamiddag waren er opnieuw twee gevallen van agressie. Daarbij raakten dus tien cipiers gewond.



Deze avond is er overleg gepland met de directie. “Daarbij zal het personeel gegarandeerde maatregelen vragen om een oplossing te bieden aan het grote personeelstekort in de gevangenis en om de veiligheid in de instelling te kunnen garanderen”, klinkt het in een persbericht.



In Itter is een vleugel voor geradicaliseerden uit het Brussels Gewest en Wallonië. Acht gedetineerden die wegens terrorisme zijn veroordeeld sleepten vorig jaar de Belgische staat voor de rechtbank. Ze klaagden toen de omstandigheden van hun detentie aan.