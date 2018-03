Staking in depots van AB InBev, toelevering aan café's en restaurants bedreigd BMK

08 maart 2018

10u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de depots van bierbrouwer AB InBev, van waaruit de levering bij de lokale horeca wordt verzorgd - wordt vandaag en morgen niet gewerkt. Dat is het geval in Anderlecht, Hasselt, De Pinte, Antwerpen en Leuven. De werknemers hebben het werk neergelegd nadat de gesprekken over een nieuwe manier van werken op niets zijn uitgedraaid. Wellicht heeft de staking gevolgen voor café's en restaurants.

“De concrete aanleiding is de verhuizing van de vier personeelsleden van het depot in Hasselt naar het depot in Leuven. We vrezen echter het einde van het regionale netwerk van depots in ons land”, zegt Kris Vanautgaerden van ACV. “De activiteiten in Hasselt verhuizen naar het depot in Leuven en dat is een teken aan de wand. De kans bestaat dat de nieuwe manier van werken, waarbij ook een externe firma een deel van de activiteit overneemt, zal leiden tot een concentratie van slechts enkele depots."

"We vrezen dat we deze evolutie niet zullen kunnen tegenhouden, maar na de tiende vergadering zonder resultaat werd er besloten om het werk neer te leggen", legt de vakbondsman uit. "We zijn al een jaar aan het praten over compensaties voor de werknemers, echter zonder resultaat. De voorwaarden voor de werknemers in de depots - die instaan voor de belevering van de horeca - staan duidelijk onder druk. Vandaag en morgen blijven de depots bijgevolg dicht. Dat zal wellicht gevolgen hebben voor de cafés en de restaurants. ACV pleit voor omkaderingsmaatregelen en blijft bereid om verder te praten met de directie. We wachten nu de eerste reactie op onze actie af.”