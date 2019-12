Staking gevangenissen: “Op vijf jaar kan je niet hemel en aarde verschuiven” TMA

Bron: Belga 0 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft begrip voor een aantal eisen die de vakbonden van de cipiers naar voor schuiven. "Maar op vijf jaar tijd kan je niet hemel en aarde verschuiven", zei de minister in De Ochtend op Radio 1. Geens hoopt dat de bouw van de geplande nieuwe gevangenissen in Haren en Dendermonde versneld kan worden.

Sinds woensdagvond wordt in de gevangenissen gestaakt. De vakbonden klagen daarmee het personeelstekort en de overbevolking in de gevangenissen en de slechte gevangenisinfrastructuur aan. Ze protesteren ook tegen de minimale dienstverlening die de regering wil invoeren.



"Ik heb maandag met de vakbonden gesproken. Ik heb begrip voor een aantal van hun eisen, maar op vijf jaar tijd kan je hemel en aarde niet verschuiven.” Geens zei onder meer dat er de laatste jaren gemiddeld vijfhonderd cipiers per jaar zijn aangeworven. Hij geeft toe dat het moeilijk is om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. "Dat heeft ook te maken met de zwaardere straffen die worden uitgesproken en met het feit dat onderzoeksrechters minder makkelijk enkelbanden geven aan arrestanten die nog niet zijn veroordeeld. En ik kan dat ook in het huidig maatschappelijke klimaat begrijpen.”

De minister wil ook dat de bouw van geplande gevangenissen sneller gaat. Dinsdag belde hij nog met Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) over de gevangenis in Haren en deze week beslist de ministerraad over de laatste fase van de gevangenis in Dendermonde. "We doen wat we kunnen", besluit Geens.