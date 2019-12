Staking gevangenissen: “Op vijf jaar kan je niet hemel en aarde verschuiven” TMA

12 december 2019

10u33

Bron: Belga 4 Update Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft begrip voor een aantal eisen die de vakbonden van de cipiers naar voor schuiven. "Maar op vijf jaar tijd kan je niet hemel en aarde verschuiven", zei de minister in De Ochtend op Radio 1. Geens hoopt dat de bouw van de geplande nieuwe gevangenissen in Haren en Dendermonde versneld kan worden.

Sinds woensdagavond wordt in de gevangenissen gestaakt. De vakbonden klagen daarmee het personeelstekort en de overbevolking in de gevangenissen en de slechte gevangenisinfrastructuur aan. Ze protesteren ook tegen de minimale dienstverlening die de regering wil invoeren. “Momenteel bedraagt de gevangenisbevolking 10.883, terwijl de capaciteit op 9.215 ligt”, zegt Frank Conings van ACV. Daarnaast slepen ook het personeelstekort en de gebrekkige infrastructuur aan. “Wij vragen al langer om de job aantrekkelijke te maken”, aldus Conings. “Justitie heeft zich kapot bespaard en heeft nu geen middelen om de benodigde moderniseringen door te voeren.”



"Ik heb maandag met de vakbonden gesproken. Ik heb begrip voor een aantal van hun eisen, maar op vijf jaar tijd kan je hemel en aarde niet verschuiven.” Geens zei onder meer dat er de laatste jaren gemiddeld vijfhonderd cipiers per jaar zijn aangeworven. Hij geeft toe dat het moeilijk is om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. "Dat heeft ook te maken met de zwaardere straffen die worden uitgesproken en met het feit dat onderzoeksrechters minder makkelijk enkelbanden geven aan arrestanten die nog niet zijn veroordeeld. En ik kan dat ook in het huidig maatschappelijke klimaat begrijpen.”

De minister wil ook dat de bouw van geplande gevangenissen sneller gaat. Dinsdag belde hij nog met Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) over de gevangenis in Haren en deze week beslist de ministerraad over de laatste fase van de gevangenis in Dendermonde. "We doen wat we kunnen", besluit Geens.

Meer stakers in Vlaanderen dan in Wallonië

De staking wordt goed opgevolgd. In Vlaanderen is volgens de FOD Justitie maar 27,69 procent van het personeel opgedaagd, terwijl dat in Wallonië 41,40 procent is.

Afgelopen nacht zijn 37 politieagenten naar de Vlaamse gevangenissen gestuurd om bij te springen, ‘s ochtends waren dat er 58. Vooral in de gevangenissen van Brugge (19,10 procent), Hasselt (17,24 procent), Leuven Centraal (14,71 procent), Merksplas (20,63 procent) en Sint-Gillis (12,82 procent) kwamen weinig personeelsleden opdagen. In de Vlaamse gevangenissen loopt de staking donderdag om 22.00 uur af, aan Franstalige kant kan ze tot vrijdagochtend om 6.00 uur duren.