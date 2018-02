Staking en koude weer leiden tot dubbel zoveel oproepen bij VAB: "Opnieuw zeer drukke ochtend" ADN

27 februari 2018

10u10

Bron: Belga 0 Pechverhelper VAB kent vandaag "opnieuw een zeer drukke ochtend" op zijn alarmcentrale, met dubbel zoveel oproepen als normaal.

De staking van ACOD om te protesteren tegen de pensioenhervormingsplannen van de federale regering heeft ervoor gezorgd dat meer mensen de auto genomen hebben om te gaan werken, en door het koude weer zijn er net als gisteren opnieuw zeer veel startproblemen.

De stijging van het aantal oproepen is nog groter dan gisteren, meldt VAB-woordvoerster Joni Junes. Om 08.30 uur had VAB 80 procent meer oproepen dan op een gemiddelde dinsdagochtend, om 09.00 uur was dat een verdubbeling, om 09.30 uur 110 procent meer oproepen.

Van de oproepen gaat 52 procent over start- en batterijproblemen. Op een gemiddelde winterse dinsdagochtend is dat 35 procent.