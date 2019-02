Staking De Lijn: vakbonden leggen compromis aan achterban voor IB

14 februari 2019

06u33

Bron: Belga 11 De vakbonden en directie van De Lijn hebben vandaag een compromis bereikt over de nodige aanpassingen aan de voorstellen van de directie. Indien het voorstel door de achterban van de vakbonden wordt goedgekeurd, worden de acties van de chauffeurs vanaf morgen mogelijk opgeschort.

De buschauffeurs van De Lijn hebben ook vandaag nog actie gevoerd in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. “De vakbondsactie veroorzaakt grote hinder op de stads- en streeklijnen in beide provincies”, meldde de openbaarvervoermaatschappij vanochtend.



Nu heeft in Hasselt een overleg plaatsgevonden tussen de directie van De Lijn Limburg en de gewestelijke secretarissen van de vakbonden. De directie en de vakbonden zijn het eens over enkele aanpassingen aan de eerdere voorstellen van de directie. De opmerkingen van de vakbonden bij de voorstellen gingen vooral over de rij- en rusttijden en de aanwervingen.

‘We gaan bekijken of het voldoende is om de acties op te schorten’ Stan Reusen, secretaris van ACOD Limburg TBM

Volgens de vakbonden is er een stap in de goede richting gezet. “Er is een compromis rond de opmerkingen die we gedaan hebben. Er staan heel wat positievere elementen in, die we vorige keer gemist hebben”, zegt Stan Reusen, secretaris van ACOD Limburg TBM. “In het voorstel staan ook concrete datums wanneer er een terugkoppeling gegeven wordt, zodat er zwart op wit te zien is welke inspanningen geleverd zijn en de mensen de uitwerking van heel het verhaal zien.”

De vakbonden leggen de aanpassingen momenteel voor aan hun achterban. Daarna koppelen ze vandaag nog terug aan de directie in Hasselt. “We gaan bekijken of het voldoende is om de acties op te schorten. Als uit alle drie de vakbonden een positief signaal komt, kan er vrijdag terug aan het werk gegaan worden in Limburg”, stelt Reusen.