Staking De Lijn in Limburg: minder dan de helft van chauffeurs op de baan

06 februari 2019

07u17

Bron: Belga

In de provincie Limburg is de dienstverlening van De Lijn voor de derde dag op rij sterk verstoord. De directie meldt dat 40 procent van de Limburgse chauffeurs op de baan is, volgens de directie gaat het om chauffeurs van de onderaannemers.