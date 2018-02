Staking De Lijn: deze hinder kunt u vandaag verwachten in uw provincie kv

16 februari 2018

05u05

Bron: Belga 17 De vakbonden bij De Lijn hebben opgeroepen om vandaag te staken tegen plannen van de directie om te reorganiseren. Zowel directie als vakbonden waarschuwen voor grote hinder, vooral in de steden. Omdat ook bedienden zullen staken, zal de informatie over de exacte hinder waarschijnlijk onvolledig zijn.

Wie vandaag met de bus naar het werk wilde gaan, is eraan voor de moeite. Woordvoerster van de Lijn Astrid Hulhoven zegt vandaag op Radio 1 dat het vooral in de steden er niet goed uitziet. “Het ziet ernaar uit dat de stakingsbereidheid groot is, dus we verwachten veel hinder. In Gent bijvoorbeeld, zullen reizigers wel gebruik kunnen maken van sommige tramlijnen."

Bijkomend probleem is dat de bedienden vandaag ook mee staken, waardoor er haast geen personeel zal zijn om de hinder in kaart te brengen. Als De Lijn wel over informatie beschikt, wordt die meegegeven op www.delijn.be. Moet u vandaag een verplaatsing maken, dan zoekt u best een alternatief.

De openbare vervoersmaatschappij voor mensen die met een vertraging of helemaal niet op school of op het werk geraken. Dat vindt u hier. Hieronder vindt u een overzicht van de hinder die De Lijn zelf aangeeft.

Antwerpen

In Antwerpen is de dienstverlening ernstig verstoord in de hele provincie. In de stad rijdt 1 op de 5 trams en slechts 3 procent van de bussen.

De belbuscentrale en Lijnwinkels in Antwerpen blijven vandaag dicht.

West-Vlaanderen

In de voormiddag zullen er geen Kusttrams rijden tussen De Panne en Knokke. Ongeveer 40 procent van de streeklijnen en de stadsbussen in Roeselare rijden wel. Ook zullen de gereserveerde belbusritten worden uitgevoerd.

Na 20 uur worden zal er echter geen enkele bus of tram meer rijden. Hierdoor zullen er onder andere geen avondlijnen rijden, zo laat De Lijn weten. Ook is de belbuscentrale in West-Vlaanderen vandaag gesloten.

Oost-Vlaanderen

In Gent rijden enkel lijn 1 (Gent Flanders Expo – Evergem Brielken), 3 (Mariakerke Post – Gentbrugge Braemkasteel) en 5 (Gent Van Beverenplein – Gent UZ). Alle lijnen rijden met een frequentie van 30 minuten. De rest van de stadslijnen rijden niet.

Alle lijnwinkels in Oost-Vlaanderen zijn dicht vandaag. De belbuscentrale is open maar er zullen langere wachttijden zijn.

Limburg

Ongeveer de helft van de vroeger ritten op de streeklijnen is uitgereden. Op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren rijdt vrijwel geen enkele bus.

Ook voor de belbussen wordt grote hinder verwacht. Bovendien is de belbuscentrale niet bereikbaar voor nieuwe reservaties. De Limburgse Lijnwinkels blijven dicht vandaag.

Vlaams-Brabant

Leuven: ongeveer de helft van de bussen rijdt voor de regio Overijse. In de rest van de regio Leuven rijdt slechts een kwart van de bussen uit. Grote hinder ook op het Stadsnet van Leuven.

Grimbergen: in regio Asse en Haacht rijdt 25 procent van de bussen uit. Regio Grimbergen, Londerzeel en Vilvoorde: momenteel nog niets van eigen bussen.

Waarom staakt De Lijn?

De nieuwe structuur bij De Lijn werd al goedgekeurd door de raad van bestuur. Daardoor zal het aantal managementfuncties en het aantal bedienden dalen. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek. "We maken ons klaar om te kunnen concurreren met de privébedrijven als de markt in 2020 vrijgemaakt wordt", legde topman Roger Kesteloot uit.

De vakbonden zijn het niet eens met de plannen en dienden een stakingsaanzegging in. Een verzoeningspoging leverde geen resultaat op, waardoor een 24 urenstaking onvermijdelijk was geworden. En mogelijk komen er daarna nog acties. De bonden dreigen daarmee als de directie niet naar hun verzuchtingen luistert tijdens een nieuwe bijeenkomst op 21 februari. Als de directie geen water bij de wijn doet, dreigen de bonden met nog meer acties.