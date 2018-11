Staking bpost nog niet helemaal afgelopen in Wallonië LH

13 november 2018

12u50

Bron: Belga 0 De staking bij bpost is toch nog niet helemaal van de baan. Op sommige plaatsen in Wallonië is er nog hinder in de bedeling. In het Luikse stonden er dinsdagochtend nog stakersposten.

De postbedeling op sommige plaatsen in Wallonië blijft zeer lokaal nog verstoord, zo bevestigt een woordvoerster van bpost. Aan distributiekantoren in Awans en Waremme, in de provincie Luik, stonden dinsdagochtend nog stakersposten, ondanks de vraag van de vakbonden maandagmiddag om de acties op te schorten.

Ondertussen wacht de directie op nieuws van de bonden, die vanaf vandaag hun achterban raadplegen over het voorakkoord dat ze met de directie bereikten. Het akkoord moet “het vertrouwen herstellen en beantwoorden aan de verwachtingen van het personeel omtrent werkdruk, klonk het gisteren.