Staking Bpost niet afgewend, ondanks “serene ontmoeting” tussen directie en vakbonden LH

05 november 2018

16u13

Bron: Belga 0 De meerdaagse staking die de vakbonden bij Bpost plannen vanaf woensdag, is niet van de baan. Er vond wel een "serene" ontmoeting plaats met de directie, "maar hieruit is nog niets concreet voortgevloeid”. Zo meldt het vakbondsfront.

CEO Koen Van Gerven had de vakbonden afgelopen weekend uitgenodigd voor ultiem overleg. Dat gebeurde deze ochtend en de ontmoeting verliep volgens de drie vakbonden VSOA, ACOD en ACV sereen. "Wij hebben de verschillende punten overlopen, maar hieruit is nog niets concreet voortgevloeid", luidt het.

De bonden voegen eraan toe dat ze beschikbaar blijven voor "echte onderhandelingen". Intussen bevestigen ze wel het actieplan zoals voorzien. Dat begint woensdag met een staking in de sorteercentra. In de dagen daarna volgen stakingen in andere geledingen van het bedrijf.

Ook bpost zelf spreekt van "een open en constructieve sfeer" tijdens de onderhandelingen. "Een aantal belangrijke bezorgdheden zijn besproken geweest, waaronder werkdruk, rekrutering van personeel en de wijze waarop de attractiviteit van de job van postbode en de andere functies op het terrein nog kan verbeterd worden", luidt het.

De directie betreurt wel dat de acties volgens de bonden te ver gevorderd zijn om nog op te schorten, maar blijft bereid het overleg verder te zetten. "Ik beschouw het sociaal overleg van vandaag als een belangrijk signaal dat de directie en de sociale partners samen kunnen werken aan een gezond toekomstverhaal voor bpost", zegt Van Gerven. "Het gesprek zal een solide basis kunnen vormen voor verder dialoog.”