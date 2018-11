Staking bpost: lees hier gratis de digitale krant Redactie

09 november 2018

06u00 0 Door de staking van bpost is er mogelijk hinder bij de bedeling van uw krant. Ook vandaag en de komende dagen verwachten we hinder. Klik hier en lees gratis de krant digitaal op pc, tablet of smartphone.

De impact van de staking bij bpost laat zich ook voelen bij de krantenbedeling. De Persgroep neemt alvast extra maatregelen om de impact van de staking te milderen. “We voorzien extra verkoop van onze kranten in de krantenwinkels”, aldus woordvoerster Sara Vercauteren. “We zetten ook zelf extra vervoer in zodat de kranten zeker tot in de lokale postkantoren geraken, in de hoop dat er misschien lokale postbodes toch kranten bedelen.

Om de hinder te verminderen is het dus mogelijk om de krant gratis digitaal te lezen. Onze excuses voor het mogelijke ongemak.