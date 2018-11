Staking bpost extra pijnlijk voor nabestaanden: rouwbrieven niet op tijd geleverd mvdb

08 november 2018

09u04

Bron: Radio 2 0 De Uitvaartunie is vandaag scherp over de staking bij bpost. Voorzitter Bruno Quirynen zegt in een interview in ‘De Inspecteur’ op Radio 2 dat door die staking heel wat mensen rouwbrieven niet op tijd in de bus krijgen en dat de sector zich beraadt over rouwcommunicatie op een ander manier.

“Een staking van vijf dagen is voor ons als sector zeker nefast, maar meer nog voor de families die ermee te maken krijgen”, zegt Quirynen. De staking nu maakt dat er voor de komende twee weken amper rouwbrieven worden gedrukt. “Drukken heeft geen zin, dus families zijn aangewezen op sociale media.” Het rouwbericht wordt dan op de website van de rouwondernemer geplaatst.

Amper prioritair

Volgens Quirynen wordt een uitvaart de voorbije tijd sowieso al later ingepland. De belangrijkste reden is de onvoorspelbaarheid van de post, rouwbrieven worden amper nog als prioritair gezien, dat de brieven na de uitvaart toekomen is geen uitzondering meer.

“Mus tegen betonmuur”

De Uitvaartunie gelooft ook niet in overleg. “In het verleden hebben wij regelmatig klachten ingediend. Wij hebben zelfs ooit een parlementaire vraag gesteld aan de bevoegde minister, maar dat helpt niet veel. Je kan het vergelijken met een mus die tegen een betonnen muur vliegt. Die valt steendood naar beneden en dan houdt het op. Dat is een beetje de relatie die wij hebben met de post.” De sector zegt zich te beraden over rouwcommunicatie op een andere manier.