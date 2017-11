Staking bij Recticel vanaf morgen voorbij ep

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT De productie bij schuimrubberfabrikant Recticel in Wetteren wordt morgenochtend om 5.00 uur hervat. Het personeel keurde vandaag met ruime meerderheid het voorakkoord goed dat directie en vakbonden hadden gesloten op de derde stakingsdag in het bedrijf. De directie gaat akkoord met een loonsverhoging en er komen maatregelen om het wederzijds respect te herstellen.

"We zijn opgelucht dat we tot dit akkoord gekomen zijn", zegt de Recticel-directie. "Het was een moeilijke situatie, maar de voorbije dagen zijn sereen verlopen, zonder nodeloze vijandigheden."

Bij Recticel werken 580 mensen, onder wie bijna 200 kaderleden, die niet stemden over het akkoord. Ongeveer 240 arbeiders en bedienden deden dat wel; zij keurden het voorakkoord met 83 procent goed.

"We zijn gematigd tevreden", zegt Kurt Malysse van de ACLVB. "De loonsverhoging is in het akkoord opgenomen en er komt op korte termijn een werkgroep die het respect voor de werknemers zal verbeteren. De arbeidsduurvermindering is het enige punt dat niet werd ingewilligd. Maar het is een opsteker dat we dit hebben kunnen realiseren."

Het is nog niet duidelijk hoeveel economische schade Recticel heeft geleden door de drie dagen staking. "We hopen vooral snel terug op te starten zodat we onze klanten kunnen beleveren. Maar er wordt geen extra overwerk gevraagd", aldus de directie.

Bij Recticel werd sinds woensdagochtend gestaakt nadat cao-onderhandelingen waren afsprongen.