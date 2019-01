Staking bij luchtverkeersleiders voorlopig afgewend: oplossing voor ouderschapsverlof beloofd Brecht Herman

17 januari 2019

17u16 1 Het gesprek van de vakbonden bij luchtverkeersleider Skeyes en de directie deze namiddag is “positief en constructief” verlopen. “CEO Johan Decuyper heeft ons beloofd dat de lopende aanvragen voor ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking zullen worden goedgekeurd. Voorlopig staken we dus niet.”

Deze ochtend kon u in Het Laatste Nieuws lezen dat er een “overleg van de laatste kans” gepland stond bij Skeyes, het vroegere Belgocontrol, dat verantwoordelijk is voor al het luchtverkeer boven heel België. Er heerst al langere tijd onvrede bij het personeel. Het meest acute probleem dat al lange tijd aansleept gaat over ouderschapsverloven en loopbaanonderbrekingen die onwettig genegeerd, aangepast of geweigerd werden.

“Maar deze namiddag kregen we van de CEO te horen dat er hiervoor een oplossing zal worden gevonden”, bevestigt VSOA-secretaris Lennert Mervilde aan onze redactie. “De lopende aanvragen zullen worden goedgekeurd, zelfs al omvat het verlof de drukke zomerperiode.”



“Nog niet alle problemen zijn hiermee van de baan, maar omdat we nu de belofte hebben gekregen dat dit probleem alvast in orde komt, wachten we met een stakingsaanzegging. Voorlopig komen er dus geen acties.”

Ook de woordvoerder van Skeyes bevestigt dat het gesprek “positief” verlopen is, zonder verder op de inhoud in te gaan. De vakbonden zullen het personeel nu inlichten.