Staking bij labo wetenschappelijke politie in Brussel jv

17 mei 2018

16u41

Bron: belga 0 De werknemers van de Laboratoria voor Technische en Wetenschappelijke Politie (LTWP) in Brussel zijn in staking gegaan en hebben een stakingspiket ingesteld aan de toegang tot het gebouw van de federale gerechtelijke politie in de Vandermeulenstraat.

De stakers laken het nieuwe uurrooster dat op 1 september van kracht wordt en het gebrek aan dialoog met de overheden. In het nieuwe uurooster komen pijnpunten als werkdruk en gebrek aan personeel nog meer aan de oppervlakte.

"Om ons werk te kunnen doen, hebben we momenteel 35 voltijdsen nodig. We beschikken er over 32", zegt Alexandre Rolot van de politievakbond Sypol. "Met het nieuwe uurrooster zouden we over 44 fulltime-werknemers moeten beschikken. De werkdruk zal dus gevoelig stijgen".

Opstappen

Door het nieuwe uurrooster dreigen vele medewerkers op te stappen, stelt Sypol. En snel vervanging vinden is niet evident: om bij de laboratoria aan het werk te gaan, is eerst een opleiding van 18 maanden nodig, gevolgd door zes maanden om het brevet voor labo-werk te verkrijgen en vier om het gerechtelijke brevet te halen".

Met haar actie hoopt de vakbond "de ogen te openen" van de hiërarchie en de overheden. Die hebben tot dusver niet gereageerd op de onrust onder het personeel.