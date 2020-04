Staking bij Delhaize afgelopen: alle winkels zijn weer open HR

02 april 2020

11u21

Bron: Belga 0 Binnenland Alle winkels van Delhaize zijn weer open. Dat meldt woordvoerder Roel Dekelver van de supermarktketen. De staking in de twee Brusselse winkels lijkt dus van de baan.

Deze voormiddag waren Delhaize Debroux en Delhaize Flagey dicht gebleven door een actie van het personeel. Ook gisteren bleven vier Brusselse winkels en een vestiging in Namen al dicht uit protest. De vrees bestond dat de staking kon uitbreiden naar winkels over het hele land.

Het personeel van de supermarktketen Delhaize buigt zich momenteel over een nieuw akkoord dat de vakbonden met de directie hebben gesloten over compensaties voor het harde werk tijdens de coronacrisis. Dat bevat naast een premie en extra verlofdagen ook afspraken over hygiëne. Zo zou het personeel mondmaskers kunnen dragen.



