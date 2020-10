Staking bij De Lijn zorgt voor hinder in heel Vlaanderen: slechts 1 op 3 chauffeurs rijdt uit IB HR

09 oktober 2020

04u23

De staking van de drie vakbonden verstoort de dienstverlening van De Lijn vrijdag in heel Vlaanderen. "Volgens een eerste voorzichtige vaststelling lijkt het erop dat een derde van alle chauffeurs aan het werk is", zo laat de openbaarvervoermaatschappij vrijdagochtend weten. De onderaannemers van De Lijn nemen niet deel aan de staking. De meeste hinder is er op de stadsnetten en de tramnetten.

In de provincie Antwerpen zijn er grote regionale verschillen: in sommige stelplaatsen zijn er amper of geen chauffeurs uitgereden, in andere tot ongeveer de helft, klinkt het omstreeks 7.30 uur. In de Kempen rijdt ongeveer de helft van de bussen uit, in de regio Turnhout slechts een kwart. In het noorden van de provincie is ongeveer een derde uitgereden. In Mechelen houden reizigers best rekening met sterke hinder en ook in de stad Antwerpen rijden amper bussen en trams.

In de provincie Limburg is globaal ongeveer een kwart van de eigen chauffeurs vrijdagochtend uitgereden. De hinder is groot op het stadsnet van Hasselt, en in de regio Hasselt en Sint-Truiden, zegt De Lijn omstreeks 7.30 uur.

In Oost-Vlaanderen is er hinder op het hele net. In de hele provincie rijdt ongeveer een derde van de bussen, met ook hier grote regionale verschillen. In de regio rond Aalst zijn 4 op de 5 chauffeurs uitgereden, in de stad ongeveer 1 op de 3. In Oudenaarde rijdt ongeveer 40 procent van de stadslijnen en 70 procent van de streeklijnen. In Sint-Niklaas, zowel in de stad als in de streek, is ongeveer een derde van de chauffeurs aan de slag.

Op het Gentse stadsnet moeten reizigers rekening houden met een ernstige verstoring van de dienstregeling. Tramlijn 1 rijdt om de 15 minuten, tramlijn 4 om de 25 minuten en tramlijn 2 slechts om het uur. Er rijden ook beduidend minder stadsbussen: lijnen 5, 9 en 39 rijden om het half uur, buslijn 3 om de 20 minuten, buslijnen 6, 8, 17/18 en 38 rijden niet.

In Vlaams-Brabant is er veel hinder in de hele provincie, met het zwaartepunt in regio Dilbeek, het Pajottenland en alle buslijnen naar Brussel. Gemiddeld is slechts 1 chauffeur op de 10 aan de slag in de grote regio rond Brussel. Naar de luchthaven van Zaventem, in regio Leuven en de Druivenstreek lijkt een kwart van de chauffeurs aan het werk.

In West-Vlaanderen is globaal een derde van de eigen chauffeurs uitgereden. Stadsnet Roeselare rijdt normaal. In Oostende is voorlopig slechts 10 procent uitgereden. De hinder op de kusttram is vrijdagochtend groot, net als op het stadsnet van Brugge.

Minder werkzekerheid

Bij De Lijn vindt vandaag een 24 urenstaking plaats. Het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD, ACV en ACLVB) protesteert tegen de plannen om de belbuscentrale en het leerlingenvervoer te privatiseren, wat tot minder werkzekerheid zou leiden.

"De onvrede bij het personeel wordt breed gedragen", zegt vakbondssecretaris Jo Van der Herten (ACV). "Ik verwacht dus zeker hinder in de steden. In de landelijke gebieden, waar er meer lijnen zijn die worden verpacht, zal het wellicht minder gevoeld worden.”

Website of app checken

De openbaarvervoermaatschappij raadt de reizigers aan om op voorhand te bekijken of hun tram of bus wel komt. Dat kan door via de app van De Lijn of via de website te zoeken naar de halte waar je wil opstappen. "Dat is de eenvoudigste manier om real time informatie te krijgen over de trams of bussen die aan hun halte stoppen", zegt Hulhoven.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) vraagt de private busexploitanten die instaan voor de versterkingsritten om deze ritten vandaag uit te voeren, ook als de reguliere lijnbus niet komt opdagen. "Zodoende zullen er op diverse plaatsen enkel touringcars rijden om reizigers toch de kans te geven zich te verplaatsen", zegt ze in een mededeling. Sinds 5 oktober worden deze private exploitanten ingezet tijdens de schoolspits. Het gaat momenteel om een 185 extra bussen.

Vervoer op maat

De 24 urenstaking bij De Lijn is een gevolg van de plannen van de Vlaamse regering om het "vervoer op maat" - de belbuscentrale en het leerlingenvervoer - tegen 2022 door een private speler te laten regelen. De vakbonden vrezen dat vijftig personeelsleden die zich bezighouden met die planning daardoor de overstap moeten maken naar een privébedrijf, waar ze geen garanties krijgen op werkzekerheid.

"We hopen met deze staking toch een signaal te kunnen geven", zegt vakbondssecretaris Van Der Herten. "We verwachten dat de werkgever op zoek gaat naar mogelijkheden om de betrokken personeelsleden te herscholen. Er zijn mogelijkheden genoeg om hen binnen De Lijn herop te vissen."

“Staken totaal onverantwoord”

De directie van de openbaarvervoermaatschappij is echter niet opgezet met de 24 urenstaking. "Staken is totaal onverantwoord in deze tijd waarin De Lijn zich moet meten met de privé", stelt directeur-generaal Roger Kesteloot in een mededeling. "De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel.”

Minister Peeters betreurt de actie. Ze wijst erop dat de werking van De Lijn momenteel voorwerp uitmaakt van een benchmarkstudie, een vergelijkende studie rond het openbaar vervoer in gelijkaardige regio's. "Deze benchmark zal bepalend zijn om uit te maken of De Lijn toekomstgericht als interne operator kan blijven functioneren", stipt ze aan.