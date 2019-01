Staking bij Coca-Cola na nieuws over sluiting Belgische vestigingen ADN kv

23 januari 2019

18u14

Bron: Belga 10 ‘Coca-Cola European Partners Belgium’ wil in 2020 twee van haar vijf distributievestigingen sluiten; in Hasselt en Heppignies. Daarnaast wil het frisdrankbedrijf de verkoop via automaten vereenvoudigen. Beide voorstellen kunnen een impact hebben op 132 jobs. Het bedrijf kondigde de intentie vandaag aan op een bijzondere ondernemingsraad. Vakbonden ACV en ABVV reageren verontwaardigd op het nieuws. De vestigingen in Hasselt, Antwerpen, Heppignies en Chaudfontaine blijven morgen dicht.

De activiteiten van de distributievestigingen in Hasselt en Heppignies wil Coca-Cola overdragen naar haar andere vestigingen in Gent en Antwerpen en twee externe locaties. Via de automaten wil het bedrijf een ruimer assortiment aanbieden van koude, maar ook warme dranken. Voor de nieuwe manier van werken in de verkoop via automaten, zal het bedrijf ook een nieuwe juridische entiteit oprichten binnen de organisatie.

“Zoveel mogelijk intern herplaatsen”

De twee voorstellen kunnen dus een impact hebben op 132 jobs in Hasselt, Heppignies en in de verkoop via automaten. Coca-Cola stelt wel dat tegelijkertijd 123 jobs naar Antwerpen, Gent en de nieuwe juridische entiteit zouden worden overgedragen. “Coca-Cola European Partners zal de komende weken in nauw overleg met de vakbonden kijken hoe zoveel mogelijk medewerkers intern herplaatst kunnen worden”, stelt het bedrijf.

Staking

“Hasselt en Antwerpen blijven alleszins dicht. We hebben daarvoor niet moeten oproepen”, zegt Nicole Houbrechts, gewestelijk secretaris van ABVV Horval. “Voor Hasselt zijn we bijzonder ongerust omdat de directie de beslissing minimaliseert. De mensen kunnen toch niet in Antwerpen of Gent gaan werken. Dat is een totaal onrealistische gedachtegang. Het is toch wel een kaakslag dat men er nogal los mee omgaat”, klinkt het. “Men beseft niet meer dat het over mensen en gezinnen gaat.”

Coca-Cola zit permanent in een herstructureringsproces en dat irriteert ons steeds meer. Marc Delvenne, CSC Alimentation et Services

Volgens vakbond ACV heeft de vestiging altijd goed gedraaid en kon het positieve cijfers voorleggen. “Het stond ook al in de krant voordat de mensen ingelicht zijn. Dat getuigt van weinig respect voor de medewerkers”, stelt Veerle Putzeys, secretaris van ACV Voeding en Diensten. “Hoe het verder moet, is heel moeilijk om te zeggen. Er werd ook een nieuwe vestiging in Borgloon aangekondigd, maar wat het allemaal concreet zal inhouden, weten we nog allemaal niet.”

“Het is altijd hetzelfde na enkele maanden. Coca-Cola zit permanent in een herstructureringsproces en dat irriteert ons steeds meer”, zegt Marc Delvenne van de Franstalige voedingscentrale CSC Alimentation et Services. Hij voegt er aan toe dat de productiesite van Chaudfontaine, van de gelijknamige waters, uit solidariteit met de getroffen collega’s mee zal staken.

“Competitief blijven”

Met de veranderingen wil Coca-Cola de logistieke structuur vereenvoudigen “om competitief te blijven voor de toekomst”. Daarnaast zegt het bedrijf ook te willen inzetten op de lokale verankering van de productie, logistiek en verkoop in België.

“Coca-Cola heeft een lange geschiedenis van meer dan 90 jaar in België en wil die ook verderzetten”, aldus nog het bedrijf. “Zich blijvend aanpassen aan de actuele marktomgeving en veranderende consumenten- en klantenvragen staan daarbij centraal. Zo werd er de laatste 3 jaar meer dan 117 miljoen euro geïnvesteerd in de vestigingen in Gent, Antwerpen en Chaudfontaine.”