Staking bij bpost in Kortrijk voorbij Peter Lanssens

08 maart 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 De staking in het distributiecentrum MassPost in Kortrijk is na drie dagen voorbij. Alle 140 werknemers hebben vanochtend het werk hervat.

Wie zit te wachten op brieven of pakketjes in de regio Groot-Kortrijk en Zwevegem, zal wel geduld moeten hebben. “De achterstand wordt met mondjesmaat weggewerkt, het zal nog enkele weken duren vooraleer alles verwerkt is. Geen idee over hoeveel stukken het gaat”, zegt Marc Allossery van de vakbond ACV-Transcom.

Vakbonden en bpost kwamen overeen dat er geen extra reclamedrukwerk meer bij komt in MassPost. Nieuwe postrondes, vanaf eind mei gepland zodat postbodes nóg sneller kunnen werken en nóg meer correspondentie kunnen bedelen, worden herbekeken.

Er gingen ondertussen ook tien interimkrachten aan de slag om het personeel in MassPost te ondersteunen. En tegen eind deze maand worden nog eens tien extra personeelsleden vast aangeworden. Dat volstaat, voorlopig.