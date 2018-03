Staking bij bpost gaat verder in Kortrijk

Peter Lanssens

07 maart 2018

08u43



De staking in distributiecentrum MassPost in Kortrijk, sinds maandag bezig, gaat ook vandaag verder. Waardoor er ook vandaag amper brieven en pakketjes zullen bedeeld worden in de regio Kortrijk. De meeste kranten vielen wel in de bus.