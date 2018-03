Staking bij AB InBev opgeheven: directie en vakbonden bereiken akkoord IVI

09 maart 2018

20u50

Bron: Belga 0 Directie en vakbonden van bierbrouwer AB InBev hebben vanavond een akkoord bereikt. Dat heeft vakbondsman Kris Vanautgaerden (ACV) gemeld. Maandag gaan de depots van AB InBev in alle vestigingen van het land weer open.

"De blokkade wordt opgeheven en het personeel gaat weer aan de slag", zegt Vanautgaerden. Het akkoord van deze avond ligt in het verlengde van een eerder gesloten overeenkomst. Directie en bonden hebben afgesproken om voorlopig niet te communiceren over de inhoud van het akkoord. Dat reserveren ze voor het personeel. "De werknemers krijgen maandag toelichting."

In de depots van AB InBev - van waaruit de levering bij de lokale horeca wordt verzorgd - werd sinds gisterenochtend niet meer gewerkt. Aanleiding voor het sociaal conflict was dat directie en vakbonden het niet eens konden worden over de compensaties die de vakbonden eisen bij de op stapel staande reorganisatie waarmee AB InBev “haar regionaal netwerk van depots wil moderniseren en flexibeler maken”.