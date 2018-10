Staking Aviapartner: ook vandaag nog 100-tal vluchten geannuleerd Tess Jacobs

31 oktober 2018

11u15

Bron: BELGA 0 Ook vandaag zijn door de staking van bagageafhandelaar Aviapartner nog een hondertal van de 620 vluchten geannuleerd, dat bevestigt woordvoerdster van Brussels Airport Anke Fransen.

Vandaag een vlucht gepland? Kijk dan best even na of ze doorgaat, en neem bij vragen contact op met uw luchtvaartmaatschappij. Zij zullen bepalen of u al dan niet naar de luchthaven moet komen. Elke maatschappij heeft immers een eigen plan om passagiers te begeleiden.

Wie door de staking bagage heeft moeten achterlaten op Brussels Airport, wordt aangeraden om niet naar de luchthaven te komen. Getroffen passagiers kunnen beter wachten tot ze bericht hebben gekregen dat ze hun bagage kunnen ophalen. In totaal zitten 1.500 stuks bagage sinds donderdag geblokkeerd op de luchthaven.