Staking Aviapartner gaat vandaag gewoon verder: “Vertrouwen is compleet zoek” KV IVI ADN AW

29 oktober 2018

05u25

Bron: Belga 17 Het vertrouwen tussen de directie en de vakbonden is na dit weekend compleet zoek.” Dat zegt Laurent Levaux, voorzitter van Aviapartner Group. De directie van Aviapartner heeft het overleg met de vakbonden op Brussels Airport afgebroken en de staking wordt vandaag gewoon voortgezet tot al zeker dinsdagochtend, zo meldt de liberale vakbond ACLVB.

Levaux hekelt de taktiek van de wilde staking. “Wij kunnen ons daar niet tegen wapenen. In andere landen waar Aviapartner actief is, is zoiets niet mogelijk. Wilde stakingen breken te gemakkelijk en te geregeld uit op Brussels Airport. Niet alleen bij Aviapartner.”



“Werknemers die daar recht op hadden, hebben wij woensdag een premie betaald van 250 euro. Die bonus was eerder afgesproken met de bonden. Daags nadien brak de staking uit en nu leggen de bonden voorstellen voor nieuwe premies op tafel.”

Overleg met CEO Brussels Airport

De vakbondsdelegatie van Aviapartner had gisterenavond nog een niet gepland onderhoud met Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “De vakbondsafgevaardigden en enkele werknemers hebben Feist onze versie van het verhaal bezorgd”, zegt Bougrine. Volgens hem reageerde Feist “gechoqueerd”. “Hij zei dat Laurent Levaux, voorzitter van Aviapartner Group, net het omgekeerde verhaal vertelt. Feist vroeg ons om hem een lijst te bezorgen van de breekpunten voor het personeel.”

Staking hervat



De directie van Aviapartner verliet de onderhandelingstafel om 18.30 uur om berekeningen te maken over voorstellen van de bonden. “Ze bleven maar neen zeggen tegen onze voorstellen. Voor ons was dat een breekpunt”, zegt vakbondsafgevaardigde Fouad Bougrine (ACLVB). “Wij hebben de directie aangeraden om zich even terug te trekken en enkele punten cijfermatig te bekijken.”



Volgens de vakbondsman gaf de directie nadien niet thuis. “Blijkbaar waren ze gaan dineren in het Sheratonhotel. De vier vertegenwoordigers van de directie zijn nadien niet teruggekeerd naar de gesprekken. Wij zaten alleen aan tafel met de bemiddelaar”, aldus de vakbondsman.

Voor de bonden was dat het sein om tegen 22.30 uur een streep te trekken onder de onderhandelingen. Vandaag vanaf 11 uur wordt er opnieuw gepraat, nog steeds op Brussels Airport in Zaventem. “De directie heeft inmiddels aan het eigen personeel gecommuniceerd dat er tot dinsdagochtend 6 uur geen activiteiten zullen zijn bij Aviapartner”, stelt Bougrine.

Meer dan 30 voorgestelde contracten

Aviapartner wil verder gaan dan de dertig vaste contracten die zijn voorgesteld tijdens de onderhandelingen. “Voor 78 interimkrachten wacht een tijdelijk contract voor zes maanden. Enige voorwaarde is dat ze al twee maanden bij ons werken.”



De bagageafhandelaar telt in Zaventem 880 medewerkers, van wie driekwart met een vast contract. “Ons personeel wordt goed betaald. Alvast een stuk beter dan bij concurrent Swissport. Het gemiddelde maandloon is 2.200 euro netto. Voor gespecialiseerd personeel loopt dat op tot 3.000 euro. Daar moeten ze hard voor werken, ook in regen en sneeuw. Het is een moeilijke job met veel stress, dat beseffen we maar al te goed.”

TUI fly laat vluchten uitwijken

TUI fly zal drie vluchten naar andere luchthavens sturen (Charleroi en Amsterdam).Voor de 9 vluchten die vanuit Zaventem vertrekken schakelt Tui ook morgen het eigen personeel in om de bagage te behandelen. Voor andere vluchten wijken ze uit naar de regionale luchthavens of naar buitenlandse luchthavens. Om de reizigers daar naartoe te brengen hebben ze transferbussen klaarstaan in Zaventem.



De betrokken reizigers worden momenteel gecontacteerd en geïnformeerd.

Zware concurrentie

Intussen blijkt uit de jaarrekeningen van het boekjaar 2017 dat Aviapartner in financiële ademnood verkeert. De verliezen stapelen zich op en de bagageafhandelaar draagt veel schulden mee. Het bedrijf rekende vorig jaar af met een netto verlies van 2,842 miljoen euro. Maar het is vooral de hoge schuldenlast die Aviapartner achtervolgt. Zo had het bedrijf ruim 49 miljoen euro aan schulden vorig jaar en een verlies van meer dan 24 miljoen euro. Als belangrijkste redenen worden de zware concurrentie op Brussels Airport en de financiële crisis van 2008 aangehaald.



Het Amerikaanse HIG Capital, dat in 2014 de grootste aandeelhouder werd, heeft nog niet voor een omslag kunnen zorgen. Alleen in 2015 was het bedrijf winstgevend. Sinds 2016 zijn de resultaten weer slechter. Het eigen vermogen steeg in 2017 met 6.010 euro tot 1.655.731 euro maar Aviapartner beschikt over weinig marge om het financiële verlies op te vangen.

Bijkomende premie

In een persbericht zei de directie van Aviapartner vannacht "de wilde staking te betreuren". De directie legt de schuld bij de vakbonden, "die het concrete voorstel van Aviapartner hebben verworpen". Zo zou de directie onder meer voorgesteld hebben om een bijkomende premie te betalen van 250 euro per persoon, op voorwaarde dat de staking meteen wordt stopgezet en er geen wilde stakingen plaatsvinden tussen 1 november en 30 april volgend jaar. De directie zou ook de vraag van de bonden rond een versterking van het middelmanagement en een nieuw en verbeterd beheer van de maaltijdpremies hebben aanvaard.

Die voorstellen werden volgens de directie dus door de vakbonden verworpen. Ze betreurt ook dat er “vooraf geen aanwijzingen waren over mogelijke sociale onrust”. “Een expliciete vraag van de vakbonden had kunnen verhinderen dat heel wat reizigers en hun families in deze benarde situatie waren geraakt”, klinkt het.

Tegemoet komen

De vakbonden leggen de bal in het kamp van de directie. "Bij onderhandelingen is het de bedoeling dat we mekaar gaandeweg tegemoet komen, maar die indruk heeft de directie nog niet gegeven", zei Bougrine eerder in het VRT-radionieuws. Volgens de socialistische vakbond ABVV BTB heeft Aviapartner de lijnen tussen de directie en vakbonden van het bedrijf éénzijdig doorbroken. “Telkens we - bescheiden - stappen in de goede richting zetten, slaagt deze directie erin om de constructief opgebouwde gesprekken van tafel te vegen en in zijn oude ziekbed te kruipen”, hekelt Sandra Langenus.

“Pas vrijdagavond hadden we het gevoel dat de werkgever eindelijk erkende dat er een probleem was. Na anderhalve dag ‘tijdverlies’ leek er bereidheid om tot een constructieve dialoog te komen. Zaterdagmiddag werd echter duidelijk dat de directie niet bereid was om toegevingen te doen, vermits we bijna over de ganse lijn een ‘njet’ kregen of de behandeling van de problemen werd verschoven naar latere data.”

“Strategie van verrotting”

Volgens de vakbondsafgevaardigde waren de voorstellen van de directie ontoereikend en lieten ze het departement waar de actie oorspronkelijk losbrak volledig in de kou staan. “Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat dit een bewuste strategie is van de Aviapartner-directie.”

De socialistische vakbond engageert zich “ondanks de strategie van verrotting die Aviapartner voert” naar eigen zeggen om actief mee te zoeken naar oplossingen. “De mensen op het terrein vragen immers dat er zo snel als mogelijk een akkoord komt. Zij willen hun werk hernemen, maar niet meer aan de oude slechte condities. Na 6 maanden genegeerd en gepest te zijn door deze directie willen ze oplossingen.”

Geschiedenis van conflict

De problemen met bagageafhandelaar Aviapartner begonnen reeds in 2015 toen er sociale onrust ontstond. Na enkele spontane werkonderbrekingen kregen personeelsleden met tijdelijke contracten werkzekerheid tot het einde van het jaar. Maar daar bleef het niet bij.



Aviapartner staakte nog een aantal keer waaronder eerder dit jaar. In januari legden verschillende werknemers het werk neer omdat de werkdruk te hoog zou zijn. Daarna volgde een regeling met de directie om het personeelstekort aan te pakken en tijdelijke contracten werden omgezet naar contracten van onbepaalde duur. In februari, nog maar een maand later, volgde alweer de volgende stakingen. Daar werd beslist om de licentie van Aviapartner en Swissport met zeven jaar te verlengen.