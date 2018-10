Staking Aviapartner duurt zeker nog tot morgen: “Het is te laat om te herstarten” KG AW

30 oktober 2018

05u24

Bron: Belga 15 De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van Aviapartner blijven enorm stroef verlopen. Het lijkt er sterk op dat een akkoord niet voor vandaag zal zijn. “Het is niet waar dat er water bij de wijn is gedaan”, zegt ACLVB-vakbondsman Fouad Bougrine. De staking duurt zeker nog voort tot morgenochtend 6 uur. Zelfs al komen de vakbonden en de directie vandaag nog tot een akkoord, is het te laat om morgen te herstarten.

“Gezien het overleg nog altijd voortgaat is het technisch onmogelijk om op dit uur de planning voor morgen te veranderen. Zeker als we misschien pas een akkoord vinden om 1 of 2 uur ‘s nachts. We hebben de luchtvaartmaatschappijen ingelicht dat ze morgen geen vluchten moeten voorzien naar Brussel”, zei woordvoerder van Aviapartner, Anas Hanan gisterenavond.



Het overleg zit muurvast en er werd nog geen vooruitgang geboekt. De spontane staking duurt daardoor al vijf dagen sinds die donderdag om 17.30 uur uitbrak. Een twintigtal vliegtuigen en hun bagage waren daardoor “gestrand” op Brussels Airport.

Aviapartner laat weten dat de toestellen intussen allemaal leeggemaakt zijn en werden vrijgegeven om zonder passagiers en bagage te vertrekken en dienst te doen op andere luchthavens.

“Toen we vanmorgen de tegenvoorstellen zagen, moesten we tot onze grote verbazing en frustratie vaststellen dat die nog minder waren dan voordien. De dertig tijdelijke vaste contracten voor interim werkkrachten waren vandaag bijvoorbeeld teruggebracht naar twintig”, vertelt Bougrine. De vakbonden benadrukken dat ze wel snel een akkoord hopen te treffen, maar dat de directie laat uitschijnen dat er minder haast is. “De directie van Aviapartner zegt dat er nog tot woensdag gestaakt wordt. Wij zijn bereid om vanavond al een akkoord te sluiten”, stelt Bougrine.

Faillissement

Ondertussen groeit de frustratie en twijfelen de vakbonden steeds harder aan de ware intenties van Aviapartner. Zeker omdat het financieel in slechte papieren blijkt te zitten. “We denken echt dat er iets achter hun tactiek schuilt, maar wat, dat moet nog blijken. Ze laten ook altijd uitschijnen dat het hun faillissement zal betekenen als ze toegeven op sommige dingen. Eerst dachten we dat het een truc was, maar ze blijven dit herhalen”, aldus Bougrine.

De vakbond presenteerde vandaag naar eigen zeggen al twee keer tegenvoorstellen op de nieuwe voorstellen die de directie aanbracht. Desondanks is er weinig vooruitgang geboekt. Om 18.30 uur verwachtten de vakbonden de directie gisterenavond opnieuw aan de onderhandelingstafel na een analyse van de nieuwe tegenvoorstellen. Het betreft nog een lijst van een twintigtal punten. “Er wordt op een andere manier onderhandeld, maar voorlopig is er geen vooruitgang”, zegt Bjorn Vanden Eynde van ACV Transcom.

63 van de 73 TUI en TUI fly vluchten omgeleid

Vooral TUI zucht onder de stakingen: 16.954 reizigers van TUI en TUI fly ondervonden sinds donderdagavond hinder van de staking. 63 van de 73 TUI-vluchten die vanuit Brussels Airport gepland waren, zijn afgeleid naar andere luchthavens, onder meer naar Charleroi, Antwerpen, Luik, Rijsel en Rotterdam. De gemiddelde vertraging voor de korte en middellange afstand was twee uur. Op de lange afstand vlogen de vluchten met een gemiddelde vertraging van vijf uur.

Bekijk ook: