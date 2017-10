Staking ACOD Spoor van start gegaan 22u25

Bron: Belga 6 belga De staking van ACOD Spoor is om 22 uur van start gegaan. De socialistische overheidsvakbond organiseert de "reactiedag" in de openbare diensten, tegen de "stiefmoederlijke" behandeling van de openbare sector. Traditioneel zal vooral het openbaar vervoer hinder ondervinden.

Volgens de socialistisch overheidsvakbond - de christelijke en liberale vakbonden doen dinsdag niet mee - is de regering al drie jaar bezig met een bewust afbraakbeleid van de openbare sector. De vakbond wijst bijvoorbeeld op de chronische onderfinanciering van de openbare diensten en regeringsplannen om het ambtenarenstatuut af te bouwen of minimale dienstverlening in te voeren.



Zwaar verstoord treinverkeer

Concreet zijn er verscheidene stakingsaanzeggingen ingediend in de verschillende sectoren bij het ACOD. Dat is het geval bij het spoor. De NMBS verwacht zich dan ook aan zwaar verstoord treinverkeer, waarbij ook de internationale treinverbindingen dreigen getroffen te worden. Het treinverkeer kan hinder ondervinden vanaf vanavond 22 uur tot dinsdag 22 uur.





