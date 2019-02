Stakers steken meerdere bedrijfsvoertuigen in brand bij staalbedrijf in Clabecq HR

20 februari 2019

16u01

Bron: Belga 0 In de nacht van dinsdag op woensdag zijn bij de stakerspost op de site van het staalbedrijf NLMK in Klabbeek (Clabecq, Waals-Brabant) meerdere bedrijfsvoertuigen opeengestapeld en in brand gestoken. De burgemeester van Ittre zegt dat een gerechtelijk onderzoek is opgestart.

Het gaat niet om auto's van werknemers, maar voertuigen van NLMK zelf die worden gebruikt als pendelwagens op de site van het staalbedrijf. Ze werden vermoedelijk in de loop van de nacht met een heftruck op elkaar gestapeld en daarna in brand gestoken. De aanwezige stakers zeggen woensdagnamiddag dat ze de actie afkeuren. De lokale politie is nog steeds ter plaatse.

"Tot nu was de staking zonder veel problemen verlopen, maar wat er deze nacht is gebeurd, maakt mij bedroefd", zegt de burgemeester van Itter, Christian Fayt. "De staking duurt nu al drie weken, zonder enige vooruitgang voor de arbeiders. Maar we kunnen dergelijke dingen niet laten gebeuren en de extremisten die dit hebben gedaan, moeten weten dat het niet de goede richting uit gaat." Volgens Fayt is het conflict enkel via dialoog op te lossen.

290 jobs weg

Bij NLMK wil de directie de 290 van de 576 banen schrappen en de lonen van de resterende werknemers bevriezen. Sinds 31 januari wordt er gestaakt. Vandaag vergaderen de vakbonden met Sogepa, de financiële arm van het Waalse Gewest.