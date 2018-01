Stakende werknemers glasproducent Durobor wijzen directievoorstel af IB

25 januari 2018

00u16

Bron: Belga 0 Bij glasproducent Durobor in Zinnik heeft het personeel gisterenavond een voorstel van de directie afgewezen. De staking die als sinds maandag aanhoudt, gaat daardoor morgen haar vierde dag op rij in.

Gisteren vond een ontmoeting plaats tussen de vakbonden en de directie. De vergadering liep uit tot 's nachts, maar uiteindelijk kwam de directie met een voorstel over de brug. Dat voorzag onder meer in bijkomende driemaandelijkse compensaties voor ploegarbeiders. Na twee personeelsvergaderingen wees 90 procent van het personeel het voorstel echter af.

De arbeiders van Durobor klagen over te lage lonen en problemen met de arbeidsorganisatie. Ze onderbraken vrijdag het werk al een eerste keer. In het weekend gingen ze wel weer aan de slag, maar sinds maandag is het bedrijf opnieuw geblokkeerd.