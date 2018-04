Stagiairs familie- en verbintenissenrecht lopen binnen de advocatuur het meeste risico op burn-out IB

Ook de advocatuur ontsnapt niet aan burn-out, een van de ziektes van deze tijd. Vooral jonge stagiair-advocaten die werken in het familie- en verbintenissenrecht, lopen risico. Dat blijkt uit de masterscriptie van Kirsten Van de Steen. De Juristenkrant bericht deze week over haar conclusies.

Van de Steen, die deelnam aan de Scriptieprijs, nam ook depressie bij advocaten onder de loep. Ze stuurde 1.148 enquêtes naar de advocaten van de balie Gent van wie de gegevens te vinden waren op de website van de balie. Tussen de 175 en 210 advocaten vulden ze in. Van hen had 5,46 procent symtomen van burn-out. Bijna 30 procent vertoonde tekenen van depressie.

Ter verduidelijking: burn-out en depressie worden vaak over dezelfde kam geschoren, maar dat is niet terecht. Burn-out is een energiestoornis, en depressie een stemmingsstoornis. "Burn-out wordt wel eens een mismatch tussen de jobvereisten en je persoonlijkheid genoemd", aldus Van de Steen. "Bij depressie is er een meer algemeen gevoel van neerslachtigheid."

Oorzaak gezien in werk

Vooral vrouwen scoorden hoog op burn-out en depressie. Veertig procent van de advocaten met een burn-out is advocaat-stagiair, voor depressie is 25 procent advocaat-stagiair. De helft van de personen met een burn-out is tussen de 21 en 30 jaar, bij depressie is dat dik 37 procent.

Uit het onderzoek van Van de Steen blijkt dat een meerderheid van de advocaten die een burn-out hebben, de oorzaak daarvan alleen in het werk ziet. Dertig procent van de bevraagden met een burn-out zegt 51 tot 60 uur per week te werken, 20 procent werkt zelfs meer dan 60 uur per week.

Hulplijn alleen onvoldoende

Advocaten kunnen sinds 1 januari 2017 de klok rond terecht bij de telefoonlijn Rehalto Luistert voor een gesprek met een psycholoog, maar die bijstand noemt Van de Steen onvoldoende. Ze pleit ervoor dat advocaten onbeperkt terecht zouden kunnen in de praktijk van de psychologen, en niet de vijf uur die nu voorzien is. "Daarmee kun je misschien een diagnose stellen, maar geen behandeling uitvoeren", luidt het.

Van de Steen suggereert ook nog een onafhankelijke lijst met psychologen. "Op die manier kunnen advocaten die geen beroep willen doen op de psychologische bijstand georganiseerd via de balie, ook de weg vinden naar professionele hulp."