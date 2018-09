Stagiair verkracht bejaarde (71) in rusthuis twee dagen op rij kg

06 september 2018

15u15

Bron: Belga 17 Een twintiger staat terecht voor het tweemaal verkrachten van een 71-jarige vrouw in een rusthuis in Noord-Limburg. Hij was er als stagiair bejaardenzorg aan het werk. De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag een celstraf van 24 maanden gevorderd. De man ontkende de feiten.

Het eerste misbruik vond plaats op 14 januari 2017. Die ochtend ging de stagiair de vrouw wassen. De jongeman zou gezegd hebben dat ze mooie borsten had, waarna hij haar met zijn vingers in de schaamstreek bepoteld had.



Naar eigen zeggen had hij zalf aangebracht aan haar vagina, omdat hij een rode huid had vastgesteld. Hij had hiervoor geen handschoenen gebruikt en hij had dat ook niet afgetoetst bij een verpleegkundige of bij het ander personeel. Het diensthoofd van de betrokken afdeling zei bovendien dat er met mevrouw niets aan de hand was. Er was dus ook geen sprake van een infectie.



Een dag later, op 15 januari, zou de twintiger ook zijn geslachtsdeel gebruikt hebben om de vrouw te misbruiken.

Ongeloof

De vrouw, die na een operatie voor een hersentumor in het rusthuis was beland, vertelde haar man en haar zoon wat er gebeurd was. Aanvankelijk geloofde de man niet wat zijn echtgenote verteld had, omdat ze soms dingen kon fantaseren. De zoon had de verklaring van zijn moeder echter opgenomen met zijn telefoon en was ermee naar de politie gestapt.

Het openbaar ministerie is overtuigd van het verhaal van de vrouw. Op haar maandverband was een zwak positief dna-spoor van de jongeman aangetroffen. Hij wist naar eigen zeggen niet hoe zijn sperma daar terecht was gekomen. Hij verklaarde wel dat hij 's morgens seks had gehad met zijn vriendin.

De verdediging vroeg in de eerste plaats de vrijspraak of ondergeschikt een opschorting van straf, waarvoor het openbare ministerie een gunstig advies verleende. De jongeman ontkende de feiten en vroeg de vrijspraak. De uitspraak volgt op 4 oktober.