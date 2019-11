Stadsvlucht onder jonge gezinnen neemt opnieuw toe IB

21 november 2019

04u28

Bron: Belga 0 Jonge gezinnen blijven opnieuw minder lang in onze centrumsteden hangen. In 2014 vertoonde die stadsvlucht nog een lichte afname, maar vanaf 2017 neemt die opnieuw toe. Dat blijkt uit cijfers van Statbel over het jaar 2018, die vastgoedontwikkelaar Immpact kon inkijken en analyseren. Volgens de ontwikkelaar ligt de oorzaak bij de hoge vastgoedprijzen.

Na enkele jaren van lichte vertraging schakelt de stadsvlucht bij jonge gezinnen in Vlaanderen opnieuw een versnelling hoger. In acht van de dertien centrumsteden ruilen jonge gezinnen, personen tussen 28 en 39 jaar en hun kinderen, de stad steeds meer in voor de stadsrand. Dat was het geval voor Gent, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Roeselare, Kortrijk, Turnhout en Oostende.

Antwerpen is traditioneel de stad waar die exodus het hoogste ligt. Zowat 8.183 millennials ruilden in 2018 de grootstad in voor een gemeente in de rand terwijl er maar 4.780 bijkwamen, een verschil van 3.403. In 2015 lag dat verschil nog op 2.629. Ook uit Gent vertrokken vorig jaar 2.183 meer jonge personen en hun kinderen uit de stad dan dat er bijkwamen, dat was op 10 jaar tijd nooit zo hoog.

Onbetaalbare vastgoedprijzen

"Jonge koppels willen graag in de stad wonen, onder andere omwille van de bereikbaarheid, cultuur, hun sociaal leven, enz. Maar de vastgoedprijzen maken het dikwijls onbetaalbaar", zegt Philippe Janssens, CEO van Immpact. Bijgevolg verhuizen jonge gezinnen naar de stadsrand omdat het daar goedkoper is of omdat ze daar gemakkelijker een huis met een tuin vinden voor de kinderen. Maar zo verstedelijkt ook de stadsrand in snel tempo. "Dat kan op termijn wel gevaarlijk worden als ook daar de vastgoedprijzen gaan stijgen", klinkt het bij Immpact.

Het lijkt erop dat jonge gezinnen almaar meer plaats moeten maken voor kapitaalkrachtigere senioren, schrijft de vastgoedontwikkelaar. De 65-plussers kunnen de hoge woningprijzen in het centrum namelijk wel aan. "Vooral in Mechelen en Gent is dit het geval. Zo bleven er in Gent vorig jaar zo'n 17 procent meer senioren in de stad wonen als in 2017", aldus de vastgoedontwikkelaar.

B-locaties omturnen in A-locaties van morgen

Als er niets verandert zal de stadsvlucht van de jonge gezinnen alleen maar stijgen in de toekomst, weet Immpact. Veel projectontwikkelaars proberen die trend te counteren met betaalbare projecten in de stad. Al gebeurt dat volgens de ontwikkelaar nog veel te weinig. "Als je betaalbaar wil bouwen in de stad, moet je kijken naar de B-locaties van vandaag die de A-locaties van morgen kunnen worden. Denk maar aan Park Spoor Noord in Antwerpen of de Oude Dokken in Gent."

Toch zijn er ook steden die hun jonge koppels weten te houden, zoals Hasselt, Genk, Sint-Niklaas, Brugge en vooral Aalst. In de Oost-Vlaamse centrumstad hebben zich sinds 2015 maar liefst 587 meer millennials gesetteld dan dat er vertrokken zijn.