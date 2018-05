Stadspark of viaduct? Deze belangrijke verkeersader veroorzaakt verdeeldheid in Gent avh

16 mei 2018

17u31

Bron: Belga 6 In Gent veroorzaken de toekomstplannen voor de zogenaamde fly-over, het verouderde viaduct dat inkomend snelwegverkeer tot in het hart van de stad brengt, verdeeldheid. Maandag kondigde schepen van Economie en Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq aan dat een tunnel het viaduct moet vervangen, zodat er een park kan komen. Maar schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) wil tijdens een 'Fly-over weekend' met omwonenden eerst een studie bespreken om stapsgewijs een nieuwe invulling uit te werken. "Dit is de schaamte ver voorbij", klinkt het bij N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt. "Na vijfeneenhalf jaar niets doen, wil men met het belastinggeld van de Gentenaar een verkiezingsprogramma in de verf zetten."

De infrastructuur is niet van de stad Gent, omdat het gaat om het verlengde van de E17, die door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer wordt beheerd. Toch duikt de verkeersader - zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen - op in de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste politieke partijen. Maandag stelde de Gentse meerderheidspartij Open-Vld nog voor het viaduct (B401) doormidden te snijden en het Zuidpark uit te breiden. Maar vandaag pleit schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw ervoor om de bevindingen van de studie die vorig jaar werd besteld eerst voor te leggen aan omwonenden. "Campagnevoorstellen passen niet in die aanpak", klinkt het.

N-VA "begrijpt de eenzijdige focus op de B401" niet en vindt de afbraak van het viaduct een "verdoken verkiezingscampagne met belastinggeld." De oppositiepartij vindt dat andere prioriteiten voorrang krijgen en vraagt zich ook af hoeveel een afbraak en ondertunneling zou kosten. Want de financiering van de infrastructuurwerken moeten uiteindelijk door de Vlaamse regering gebeuren.