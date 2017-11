Stadsduiven aan de pil: het blijkt een succesrecept in Tongeren FT

Bron: VRT NWS 0 Borgerhoff Om de duivenoverlast in Tongeren aan te pakken, wordt bij het maïs ook de anticonceptiepil gevoegd. Duiven de pil geven zodat ze geen jongeren meer voortbrengen en er dus minder overlast is op pleinen en gebouwen. Het klinkt absurd, maar de stad Tongeren startte het project in mei van dit jaar op. En het heeft effect, want er zijn nu 30 procent minder duiven in de Limburgse stad.

Om het probleem van zwerfduiven aan te pakken, greep Tongeren naar een compleet nieuwe methode: de anticonceptiepil. Tijdens het kweekseizoen wordt aan het voeder van de duif een pil toegevoegd. De duiven gaan op die manier minder eieren leggen en er komen ook geklutste eieren in de nesten te liggen. De pil voorkomt dus, net als bij vrouwen, de bevruchting.

Het gebruik van de pil wordt al jaren toegepast in Spaanse en Italiaanse steden, zoals in Venetië. Daar zijn ze van goed 10.000 duiven naar 1.000 gegaan. Ook in Tongeren heeft het succes. Goed een half jaar na de opstart, blijkt het aantal duiven er drastisch verlaagd. Volgens Tongers schepen van Milieu en dierenarts Patrick Jans is de duivenpopulatie met een kleine 30 procent afgenomen. "Je merkt het ook in de stad, er zijn zichtbaar minder duiven", klinkt het.

De Vogelbescherming, eerst fel tegen, is nu ook overtuigd van het project. Aanvankelijk werd gevreesd dat ook andere vogels en zelfs beschermde soorten de anticonceptie zouden binnenkrijgen, maar dat is niet gebeurd omdat het maïs telkens wordt weggehaald en de stadsduiven op vaste momenten worden gevoederd. Tongeren zet het project nu voort en hoopt binnen vier jaar veel minder duiven in de stad te hebben.