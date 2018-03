Stadsbestuur voert ook betaalparkeren in buiten Antwerpse ring SVM

10 maart 2018

15u02

Bron: Belga 6 De stad Antwerpen voert ook buiten de Antwerpse ring bewoners- en betaalparkeren in. Volgens schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) wordt er daar meer geparkeerd, onder meer door de lage-emissiezone.

De uitbreiding is volgens Kennis nodig. "De afgelopen maanden kregen wij verschillende meldingen van bewoners en districtsbesturen over de toenemende parkeerdruk. We hebben op onze beurt onderzoeken uitgevoerd en die resultaten bevestigden dat er een parkeerprobleem is."

Van Sportpaleis tot Middelheimpark

Er wordt gewezen op een aantal oorzaken. De invoering van de lage-emissiezone binnen de Singel kan bestuurders hebben aangezet om erbuiten te parkeren. Er wordt ook gewezen op de uitbreiding van de Velo-stadsfietsen naar de districten en het aanbod van tram- en busverbindingen naar de binnenstad.

Concreet wil het stadsbestuur het bewonersparkeren vanaf januari 2019 uitbreiden naar de stadswijken buiten de Singel. De zone zou dan lopen van aan het Sportpaleis in Deurne tot net voor het Middelheimpark en op het Kiel.

Werknemerskaart

Volgens de schepen kan dat de parkeerdruk doen afnemen. Bezoekers zullen voortaan moeten betalen of de parkeerschijf leggen. Bewoners kunnen per adres tot twee gratis bewonerskaarten ontvangen. "Hopelijk worden bezoekers zo meer naar park-and-rides geleid. Vandaar kunnen ze dan hun weg met een Velo of het openbaar vervoer voortzetten."

Werknemers van bedrijven en scholen zullen een werknemerskaart kunnen aanvragen waarmee ze tijdens de werktijden zullen kunnen parkeren. De tarieven variëren van 54 tot 76 euro per maand. Het schepencollege neemt volgende week een beslissing over het dossier.