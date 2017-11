Stadsarchief koopt unieke verzameling van Felix Timmermans Timmermanskenner: “Reeks eerste drukken en luxe-uitgaven die ik nog nooit gezien heb” Bertje Warson

13u17

Bron: Eigen berichtgeving 3 David Legreve Mieke de Jonghe, een van de erfgenamen van de collectie van Maurice de Jonghe, en Mon van den Heuvel Timmermans kenner en vrijwilliger in het stadsarchief Lier. Het stadsarchief van Lier heeft een unieke verzameling van Felix Timmermans gekocht. Het gaat om een 500-tal boeken en vijf tekeningen. De unieke collectie werd gekocht voor 5.500 euro van de erfgenamen van Maurice de Jonghe, een gepassioneerd Timmermansverzamelaar uit Brugge die vaak naar Lier kwam. “Ik vond in Brugge een reeks eerste drukken en luxe-uitgaven die ik nooit eerder zag”, zegt Timmermanskenner Mon Van den Heuvel, vrijwilliger stadsarchief Lier.

Felix Timmermans (5 juli 1886 - 24 januari 1947) is Vlaanderens meest vertaalde en productieve auteur. “Ik ben tweemaal naar Brugge getrokken om de hele verzameling door te nemen. De dochters Mieke en An de Jonghe wilden de verzameling van hun vader di in 2011 overleed in zijn geheel verkopen aan de stad Lier. “Ik heb daar een reeks eerste drukken, luxe-uitgaven, vertalingen van ‘Pallieter’ in het Hongaars, Pools, Duits en zelfs in Esperanto gezien. Verder ook originele briefwisseling en kaartjes, boeken met opdrachten en handschriften van Felix Timmermans.

Bijzonder interessant is een boekje met tekst en ingekleurde tekeningen waarin Felix Timmermans het menu beschrijft van het feestmaal ter gelegenheid van het huwelijk van mejuffrouw Mariosa Michielsen met mijnheer Edward De Beuckelaer op 13 juni 1936. Ook de zes tekeningen zijn volledig intact. Het stadsarchief heeft mij gevraagd om alles te inventariseren en ik ben daar nu mee bezig”, vertelt Mon Van den Heuvel.

Lierenaars kunnen dubbels kopen

“De boeken worden ondergebracht bij de unieke Timmermanscollectie van het archief Lier. De tekeningen worden toegevoegd aan de collectie van het Timmermans-Opsomermuseum. De aangekochte boekencollectie wordt de komende weken ontsloten via de bibliotheekcatalogus. Daarna kunnen ze in de leeszaal van het archief geraadpleegd worden. Eventuele dubbels die weinig interessant zijn voor de stedelijke collectie worden in het voorjaar 2018 aan een schappelijke prijs te koop aangeboden aan de Lierenaars”, zegt schepen van Erfgoed Rik Verwaest (N-VA).