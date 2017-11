Staden geschokt na overlijden jonge vrouw (31): "Het is grof dat iemand op vakantie zo om het leven moet komen" Hans Verbeke

09u55

Bron: Eigen berichtgeving, belga 0 Photo News Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). Een van de slachtoffers van de aanslag in het New Yorkse Manhattan is een 31-jarige vrouw uit Staden. Dat bevestigt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). De vrouw uit Staden was in New York op citytrip met haar moeder en twee zussen. De rest van het gezin bleef ongedeerd.

"We zijn al aan het kijken om haar te repatriëren, samen met de andere gezinsleden. Het is wachten tot de Amerikaanse autoriteiten het stoffelijk overschot vrijgeven", aldus Vanderjeugd, die de familie persoonlijk kent. De burgemeester vraagt sereniteit en hoopt op het nodige respect van de pers. Inmiddels hangen ook de vlaggen in Staden al halfstok.

"Ik ben op de hoogte sinds gisterenavond omstreeks 23 uur. Het is onbeschrijflijk wat ik op dat moment voelde en nog altijd voel. Het is zo grof, dat iemand die daar op vakantie is en geniet van haar vrije tijd, net daar om het leven moet komen door zo'n daad", aldus de burgemeester. "

"Tweede keer op korte tijd"

"Enkele dagen geleden stuurde ik nog een sms naar één van de zussen, toen ik op sociale media had gezien dat ze in de Verenigde Staten was. Ik wenste hen een mooie reis, hoopte dat ze zouden genieten van elkaar en het Halloweengebeuren dat in Amerika nog zoveel sterker leeft dan bij ons. En dan gebeurt dit. Niet te vatten." Vanderjeugd blijft in Staden contact houden met de niet-meegereisde echtgenoot van het dodelijk slachtoffer.

"Het is al de tweede keer op korte tijd dat we hier zoiets meemaken want tijdens de dodelijke raid op de Ramblas in Barcelona kon een gezin uit Staden maar net ontsnappen. Het is schrikwekkend hoe dichtbij het vaak komt en toont aan dat iedere kleine gemeente en gemeenschap kan getroffen worden."